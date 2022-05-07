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    • Dünya
    • 07.05.2022 09:37
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    • 07.05.2022 09:40
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    İtalya Putin'e ait olduğu iddia edilen 700 milyon dolarlık lüks yata el koydu

    Uzun süredir İtalyan mali polisinin yürüttüğü soruşturma kapsamında inceleme altında olan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ait olduğu öne sürülen 140 metrelik 700 milyon dolarlık lüks yata el konulduğu açıklandı.

    Putin’e mi ait? İtalya el koydu

    İtalya, Rus hükümetinin önde gelen unsurlarıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle Carara kenti limanında demirli "Şehrazat (Scheherazade)" isimli lüks yata el koydu.

    Ekonomi ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Daniele Franco'nun imzaladığı kararname doğrultusunda, Carara yat limanında demirli "Şehrazat" isimli yata dün akşam mali polis ekiplerince el konulduğu belirtildi.

    Bakanlık açıklamasında, lüks yatın kime ait olduğu açıkça belirtilmezken, yatın Rus hükümetinin önde gelen unsurlarıyla bağlantılı olduğu ifade edildi.

    Bazı bakım ve tadilat işleri için eylülden beri Carara'da demirli olan lüks yat, bir süredir İtalyan mali polisinin yürüttüğü soruşturma kapsamında inceleme altındaydı.

        İtalyan basınındaki haberlerde, 140 metrelik lüks yatın değerinin 700 milyon dolar civarında olduğu belirtildi.

        ABD ve İngiltere basınında da daha önce çıkan haberlerde de söz konusu lüks yatın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ait olabileceği yazılmıştı.

        Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sebebiyle İtalya'da geçen mart ve nisan aylarında bazı Rus milyarderlere ait toplam değeri 900 milyon avroyu aşan aralarında yat ve villaların da olduğu çok sayıda mal varlığına el konulmuştu.

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        Putin’e mi ait? İtalya el koydu
        Haberler Dünya İtalya Putin'e ait olduğu iddia edilen 700 milyon dolarlık lüks yata el koydu
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