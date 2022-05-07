İtalya Putin'e ait olduğu iddia edilen 700 milyon dolarlık lüks yata el koydu

İtalya, Rus hükümetinin önde gelen unsurlarıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle Carara kenti limanında demirli "Şehrazat (Scheherazade)" isimli lüks yata el koydu.
Ekonomi ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Daniele Franco'nun imzaladığı kararname doğrultusunda, Carara yat limanında demirli "Şehrazat" isimli yata dün akşam mali polis ekiplerince el konulduğu belirtildi.
Bakanlık açıklamasında, lüks yatın kime ait olduğu açıkça belirtilmezken, yatın Rus hükümetinin önde gelen unsurlarıyla bağlantılı olduğu ifade edildi.
Bazı bakım ve tadilat işleri için eylülden beri Carara'da demirli olan lüks yat, bir süredir İtalyan mali polisinin yürüttüğü soruşturma kapsamında inceleme altındaydı.