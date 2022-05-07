İtalya Putin'e ait olduğu iddia edilen 700 milyon dolarlık lüks yata el koydu

Bakanlık açıklamasında, lüks yatın kime ait olduğu açıkça belirtilmezken, yatın Rus hükümetinin önde gelen unsurlarıyla bağlantılı olduğu ifade edildi.

Bazı bakım ve tadilat işleri için eylülden beri Carara'da demirli olan lüks yat, bir süredir İtalyan mali polisinin yürüttüğü soruşturma kapsamında inceleme altındaydı.