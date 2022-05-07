Dünyanın gözü oradaydı! Mariupol'de bulunan Azovstal tesislerinde tahliye işlemi tamamlandı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş yaklaşık 2,5 aydır devam ediyor.
Rusya'nın kuşattığı ve dünyanın gözünü çevirdiği Ukrayna'nın Mariupol şehrine ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, yaptığı açıklamada, Mariupol'deki insani operasyon kapsamında Azovstal'daki tüm kadın, çocuk ve yaşlıların kurtarıldığını belirtti.
İNSANİ OPERASYONUN BU KISMI TAMAMLANDI
Vereşçuk, "Devlet Başkanı'nın talimatı yerine getirildi, Azovstal'daki tüm kadın, çocuk ve yaşlılar tahliye edildi. Mariupol insani operasyonunun bu kısmı tamamlandı." ifadesini kullandı.
SESSİZLİK REJİMİ İLAN EDİLMİŞTİ
Geçtiğimiz hafta sonu Azovstal Fabrikası'ndan sivillerin tahliyesi için Rus ordusu sessizlik rejimi ilan ederek çatışmaları durdurmuş ve sivillerin çıkması için tahliye koridoru oluşturmuştu.