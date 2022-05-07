Dünyanın gözü oradaydı! Mariupol'de bulunan Azovstal tesislerinde tahliye işlemi tamamlandı

İNSANİ OPERASYONUN BU KISMI TAMAMLANDI

Vereşçuk, "Devlet Başkanı'nın talimatı yerine getirildi, Azovstal'daki tüm kadın, çocuk ve yaşlılar tahliye edildi. Mariupol insani operasyonunun bu kısmı tamamlandı." ifadesini kullandı.