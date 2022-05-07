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    • Dünya
    • 07.05.2022 20:01
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    • 07.05.2022 20:28
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    Dünyanın gözü oradaydı! Mariupol'de bulunan Azovstal tesislerinde tahliye işlemi tamamlandı

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş yaklaşık 2,5 aydır devam ediyor. Dünyanın gözünü çevirdiği Mariupol'de flaş bir gelişme yaşandı. Rusya’nın kuşattığı Ukrayna’nın Mariupol şehrinde Azovstal tesislerindeki tüm kadın, çocuk ve yaşlıların tahliye edildiği bildirildi.

    Tahliye tamam

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş yaklaşık 2,5 aydır devam ediyor.

    Rusya'nın kuşattığı ve dünyanın gözünü çevirdiği Ukrayna'nın Mariupol şehrine ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

    Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, yaptığı açıklamada, Mariupol'deki insani operasyon kapsamında Azovstal'daki tüm kadın, çocuk ve yaşlıların kurtarıldığını belirtti.

    İNSANİ OPERASYONUN BU KISMI TAMAMLANDI
    Vereşçuk, "Devlet Başkanı'nın talimatı yerine getirildi, Azovstal'daki tüm kadın, çocuk ve yaşlılar tahliye edildi. Mariupol insani operasyonunun bu kısmı tamamlandı." ifadesini kullandı.

    SESSİZLİK REJİMİ İLAN EDİLMİŞTİ
    Geçtiğimiz hafta sonu Azovstal Fabrikası'ndan sivillerin tahliyesi için Rus ordusu sessizlik rejimi ilan ederek çatışmaları durdurmuş ve sivillerin çıkması için tahliye koridoru oluşturmuştu.

        Tahliye operasyonuna Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Kızılhaç Örgütü mensupları da katılmış, 100'den fazla sivil fabrikadan çıkarılak güvenli yerlere götürülmüştü.

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        Haberler Dünya Dünyanın gözü oradaydı! Mariupol'de bulunan Azovstal tesislerinde tahliye işlemi tamamlandı
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