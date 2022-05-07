BM'den küresel açlık uyarısı: Ukrayna'nın limanları acilen açılsın

Açıklamada görüşlerine yer verilen WFP İcra Direktörü David Beasley, "Şu anda Ukrayna'nın tahıl siloları dolu. Aynı zamanda dünya genelinde 44 milyon insan açlığa doğru gidiyor. Gıdaların Ukrayna'ya girip çıkabilmesi için bu limanları açmalıyız. Dünya bunu talep ediyor zira küresel boyutta yüz milyonlarca insan bu kaynaklara bağlı. Zaman daralıyor ve eylemsizliğin maliyeti herkesin tahmin ettiğinden daha yüksek olacak." değerlendirmesinde bulundu.