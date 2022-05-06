Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 06.05.2022 14:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.05.2022 14:22
    ABONE OL

    Ukrayna son bilançoyu açıkladı: Savaşta ölen Rus asker sayısı 25 bine yaklaştı

    Son dakika haberi! Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 24 Şubat'tan bu yana devam eden savaşta yaşamını yitiren Rus asker sayısının 24 bin 900'e ulaştığını bildirdi.

    takvim.com.tr
    AA
    Ukrayna son bilançoyu açıkladı!

    Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, 24 Şubat ila 6 Mayıs tarihleri arasında Rus ordusunun savaştaki kayıplarına ilişkin verilerin güncellendiği belirtildi.

    Buna göre, Ukrayna topraklarında 24 bin 900 Rus askeri öldürüldü. Bunun yanı sıra 199 uçak, 155 helikopter, 1110 tank, 2 bin 686 zırhlı araç, 502 top, 171 roketatar sistemi ve 83 hava savunma sistemi imha edildi.

    Rus güçleri 1926 araç, 11 gemi ve hafif sürat teknesi, 324 insansız hava aracını da kaybetti.

    Rusya Savunma Bakanlığından en son 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Asiye’nin katili cinayetten sonra ne dedi?
    Haberler Dünya Ukrayna son bilançoyu açıkladı: Savaşta ölen Rus asker sayısı 25 bine yaklaştı
        SON DAKİKA