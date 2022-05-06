Rusya Ukrayna’nın savaşta kara büyü yaptığını iddia etmesi büyük şaşkınlık yarattı

Rus devlet medyası, garip bir iddia ortaya attı. Ukraynalılar'ın 'Kara Büyü' yaptığını anlattı. Luhansk bölgesindeki Trekhizbenka Köyü'nün eteklerinde yer alan, terk edilmiş Ukrayna askeri üssünün duvarında yer alan bir sembol, Ruslar'ı şaşırttı. Sembolün kanla çizildiği ve doğaüstü güçlerle bağlantılı olduğu hatırlatıldı. Sembolün 'şeytanın mührü' olduğunu belirtenler, "Ukraynalılar'ın silahlarını kutsamaya ve kanla işaretler yapmaya çalıştıklarını gördük. İşaretler sayesinde cephaneliklerine fazla enerji yüklemeyi ve daha fazla hasara neden olmayı umuyorlar" dedi. Rus kültürbilimci ve filozof Ekaterina Dais, siyah mürekkeple boyanmış sembolün 'karanlık güçlerin büyülü bir mührü' olduğunu anlattı. "Bu kesişen birçok çizgiden oluşan büyülü bir sembol. Ne anlama geldiğini kesin olarak söylemek zor. Kim çizdiyse elini kaldırmadan çizmiş. Sembolün altında yazan 'Zain' İbranice'de 'kılıç' anlamına geliyor" ifadesini kullandı. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesi ile videonun altına binlerce yorum yağdı. 'Putin'in işi Tanrı'ya kaldı', 'Putin mucize bekliyor' yorumları yapıldı.