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    Rusya Ukrayna’nın savaşta kara büyü yaptığını iddia etmesi büyük şaşkınlık yarattı

    Dünyayı şaşırtan iddia. Rusya, Ukrayna’nın savaşta kara büyü yaptığını iddia etti. Kültürbilimciler, enkazda bulunan şeklin, “Şeytanın mührü” olduğunu söyledi...

    Büyük savaş

    Rus devlet medyası, garip bir iddia ortaya attı. Ukraynalılar'ın 'Kara Büyü' yaptığını anlattı. Luhansk bölgesindeki Trekhizbenka Köyü'nün eteklerinde yer alan, terk edilmiş Ukrayna askeri üssünün duvarında yer alan bir sembol, Ruslar'ı şaşırttı. Sembolün kanla çizildiği ve doğaüstü güçlerle bağlantılı olduğu hatırlatıldı. Sembolün 'şeytanın mührü' olduğunu belirtenler, "Ukraynalılar'ın silahlarını kutsamaya ve kanla işaretler yapmaya çalıştıklarını gördük. İşaretler sayesinde cephaneliklerine fazla enerji yüklemeyi ve daha fazla hasara neden olmayı umuyorlar" dedi. Rus kültürbilimci ve filozof Ekaterina Dais, siyah mürekkeple boyanmış sembolün 'karanlık güçlerin büyülü bir mührü' olduğunu anlattı. "Bu kesişen birçok çizgiden oluşan büyülü bir sembol. Ne anlama geldiğini kesin olarak söylemek zor. Kim çizdiyse elini kaldırmadan çizmiş. Sembolün altında yazan 'Zain' İbranice'de 'kılıç' anlamına geliyor" ifadesini kullandı. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesi ile videonun altına binlerce yorum yağdı. 'Putin'in işi Tanrı'ya kaldı', 'Putin mucize bekliyor' yorumları yapıldı.



    ÇOK 'KİRİLL'DI
    AB'nin 6. yaptırım paketinde Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill'in de adı yer aldı. Kirill, düzenlediği ayinlerde savaşı destekleyen konuşmalar yapmıştı.



    SUİKAST SİNYALİ
    Rusya, Ukrayna'da 12 generalini kaybetti. Çoğunun mobil sinyal takibiyle suikasta uğradığı öğrenildi. New York Times, generallerden bazılarının ABD'nin verdiği istihbarat yardımıyla öldürüldüğünü belirtti. Rus ordusunun sıklıkla değişen mobil karargâhının lokasyonunu ve asker hareketlerinin izlendiği, anında Ukrayna ordusuna haber verildiği kaydedildi.



        PUTİN ÖZÜR DİLEDİ
        Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Zelenski'nin Yahudi olduğunu söylüyorlar. Bana göre Hitler'in de Yahudi kökleri vardı" dedi. Bu açıklama ortalığı karıştı. Dün İsrail Başbakanı Naftali Bennett'ten ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Putin, özür diledi. Bennett, Lavrov'un ifadeleri için Putin'in özrünü kabul ettiğini, Yahudi halkına ve Holokost'a ilişkin tavrını açıkladığı için teşekkür ettiğini belirtti. Wagner paralı asker grubunun finansörü Yevgeny Prigozhin, Putin'e "Zafer bizim olacak" dedi.



        RUS KURBAN
        Rus sağlık görevlisi asker, geçen yıl kocasını kaybetti. Rus Ordusu'nda savaşırken kendisi de can verdi
        Rusya'nın Mariupol saldırısında görev alan 27 yaşındaki ve bir çocuk annesi Valentina Galatova, Ukrayna bombardımanı sonucu hayatını kaybetti. Ukrayna'da savaşırken öldüğü doğrulanan ilk kadın Rus askeri olduğu bildirildi. Putin Galatova'nın DPR silahlı kuvvetleri için gönüllü olduğu kaydedildi. Geçen yıl babasını, bu yıl da annesini kaybeden yetim oğluna, büyük annesinin baktığı öğrenildi.



        Galatova'nın Donetsk'te Rus ordusunda ön safta sağlıkçı olarak görev yaparken öldüğü bildirildi.

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        Tarlada kaçak var
        Haberler Dünya Rusya Ukrayna’nın savaşta kara büyü yaptığını iddia etmesi büyük şaşkınlık yarattı
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