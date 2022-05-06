Rusya Ukrayna’nın savaşta kara büyü yaptığını iddia etmesi büyük şaşkınlık yarattı

Rus devlet medyası, garip bir iddia ortaya attı. Ukraynalılar'ın 'Kara Büyü' yaptığını anlattı. Luhansk bölgesindeki Trekhizbenka Köyü'nün eteklerinde yer alan, terk edilmiş Ukrayna askeri üssünün duvarında yer alan bir sembol, Ruslar'ı şaşırttı. Sembolün kanla çizildiği ve doğaüstü güçlerle bağlantılı olduğu hatırlatıldı. Sembolün 'şeytanın mührü' olduğunu belirtenler, "Ukraynalılar'ın silahlarını kutsamaya ve kanla işaretler yapmaya çalıştıklarını gördük. İşaretler sayesinde cephaneliklerine fazla enerji yüklemeyi ve daha fazla hasara neden olmayı umuyorlar" dedi. Rus kültürbilimci ve filozof Ekaterina Dais, siyah mürekkeple boyanmış sembolün 'karanlık güçlerin büyülü bir mührü' olduğunu anlattı. "Bu kesişen birçok çizgiden oluşan büyülü bir sembol. Ne anlama geldiğini kesin olarak söylemek zor. Kim çizdiyse elini kaldırmadan çizmiş. Sembolün altında yazan 'Zain' İbranice'de 'kılıç' anlamına geliyor" ifadesini kullandı. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesi ile videonun altına binlerce yorum yağdı. 'Putin'in işi Tanrı'ya kaldı', 'Putin mucize bekliyor' yorumları yapıldı.
ÇOK 'KİRİLL'DI
AB'nin 6. yaptırım paketinde Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill'in de adı yer aldı. Kirill, düzenlediği ayinlerde savaşı destekleyen konuşmalar yapmıştı.
SUİKAST SİNYALİ
Rusya, Ukrayna'da 12 generalini kaybetti. Çoğunun mobil sinyal takibiyle suikasta uğradığı öğrenildi. New York Times, generallerden bazılarının ABD'nin verdiği istihbarat yardımıyla öldürüldüğünü belirtti. Rus ordusunun sıklıkla değişen mobil karargâhının lokasyonunu ve asker hareketlerinin izlendiği, anında Ukrayna ordusuna haber verildiği kaydedildi.