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    • Dünya
    • 06.05.2022 21:04
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    • 06.05.2022 21:32
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    Küba'da tarihi otelde patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

    Son dakika haberleri... Küba’nın başkenti Havana’da tarihi Saratoga Otel’de patlama meydana geldi. 8 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı açıklandı.

    Küba’da tarihi otelde patlama!

    Küba'nın başkenti Havana'da tarihi Saratoga Otel'de patlama meydana geldi.

    8 ÖLÜ 30 YARALI
    Havana'da tarihi Saratoga Otel'de patlama meydana geldi. Küba Devlet Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, patlamada 8 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 30 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

    Yetkililer, patlamanın meydana geldiği otelin yakınında bulunan okuldaki çocukların tahliye edildiğini ve durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

    Yetkililer ayrıca olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

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    Haberler Dünya Küba'da tarihi otelde patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
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