Yetkililer ayrıca olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Yetkililer, patlamanın meydana geldiği otelin yakınında bulunan okuldaki çocukların tahliye edildiğini ve durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

8 ÖLÜ 30 YARALI Havana'da tarihi Saratoga Otel'de patlama meydana geldi. Küba Devlet Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, patlamada 8 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 30 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Küba 'nın başkenti Havana 'da tarihi Saratoga Otel 'de patlama meydana geldi.

Küba'da tarihi otelde patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var