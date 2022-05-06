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    • Dünya
    • 06.05.2022 08:41
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    • 06.05.2022 08:42
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    Japonya'nın kuzeyinde kaybolan gezi teknesinin yolcuları iki haftadır aranıyor

    Japonya'nın kuzeyinde hafta sonu kaybolan turistik gezi teknesi "Kazu I" yolcularını arama faaliyetleri 13. gününde sürüyor. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), temasın koptuğu bölgede dalga boyunun 3 metre, su sıcaklığının 2-4 derece olduğunu duyurmuştu.

    AA
    Kaybolan teknenin yolcuları iki haftadır aranıyor

    Japonya Sahil Güvenliği, arama faaliyetlerini, bölgenin kuzeyinde, Rusya kontrolündeki Kuril Adaları yakınlarına genişletti.

    Rusya Sahil Güvenliğinin, uluslararası anlaşmalar doğrultusunda, izin vermesi sonrası, Japon gemileri, faaliyetleri Kunaşiri adası etrafında sürdürdü.

    Birimler, en son 28 Nisan'da 3 kişinin ölü bulunduğunu açıklamış, ölü bulunan tekne yolcusu sayısı 14'e yükselmişti.

    Hokkaido yakınlarında ve Rusya kontrolündeki adalar etrafında, 12 kayıp yolcuyu arama faaliyetleri 13. gününde devam ediyor.

    ENKAZ
    Batan teknenin enkazı, Şiretoko Yarımadası açıklarında, Deniz Öz Savunma Kuvvetlerinin (MSDF) su altı kamerasıyla 29 Nisan'da tespit edilmişti.

    "Kazu I", acil durum sinyali gönderdiği popüler turist merkezi Kaşuni Şelaleleri yakınlarında yaklaşık 100 metre derinlikte bulunmuştu.

    OLAY
    Hokkaido bölgesinde denize açılan 19 tonluk gezi teknesinde, 2 kişilik mürettebat ile 2'si çocuk 24 yolcu bulunuyordu.

    Gezi teknesinin 23 Nisan sabahı, vahşi yaşamı gözlem amacıyla 3 saatlik gezi kapsamında limandan ayrıldığı bildirilmişti.

        Ayrıldığı limanın 27 kilometre kuzeydoğusundaki Kaşuni Şelaleleri bölgesinde tekne, "acil durum" sinyali göndermişti.

        Gemi kaptanı Toyoda Nuriyuki, firmayla, aynı gün yerel saatle 14.00 sıralarında teknenin 30 derece yana eğildiği bilgisini paylaşmıştı.

        Tur sahibi firma Shiretoko Yuransen, irtibatın kesildiği sırada tüm yolcuların can yeleği giydiğini açıklamıştı.

        Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), temasın koptuğu bölgede dalga boyunun 3 metre, su sıcaklığının 2-4 derece olduğunu duyurmuştu.

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