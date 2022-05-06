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    • Dünya
    • 06.05.2022 18:27
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    • 06.05.2022 18:41
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    İspanya’nın başkenti Madrid’de patlama! Çok sayıda yaralı var

    Son dakika haberleri... İspanya’nın başkenti Madrid’de bir binada patlama meydana geldi. Sebebi henüz bilinmeyen patlamada en az 17 kişinin yaralandığı bildirildi.

    Madrid’de patlama!

    İspanya'nın başkenti Madrid'de bir binada patlama yaşandı.

    17 KİŞİ YARALANDI
    Başkent Madrid'de yenileme çalışmalarının devam ettiği 4 katlı bir binada patlama meydana geldi. Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida, patlamada 17 kişinin yaralandığını, yaralananlardan 1'inin durumunun ağır olduğunu, patlamanın nedeninin ise henüz belirlenemediğini açıkladı.

    Almeida, "İtfaiye ekipleri binanın içinde daha fazla insan olup olmadığını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

    Madrid Acil Servis Sözcüsü Gema Martin ise, patlamanın meydana geldiği binanın yakınında bulunan okulun hasar görmediğini, dolayısıyla çocukların tahliye edilmesine gerek olmadığını belirtti.

    GEÇEN YIL DA PATLAMA YAŞANMIŞTI
    Yetkililer ayrıca bölgede bir sahra hastanesi kurulduğunu ve acil müdahale ekiplerinin 6 yaralıyı tedavi ettiğini açıkladı.
    Geçtiğimiz yılın ocak ayında Madrid'de bir binada meydana gelen patlamada da 4 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı.

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