New York Times'tan şok iddia: Rus generallerin öldürülmesinin arkasında ABD var

12 RUS GENERALİN ÖLDÜRÜLMESİNDE ABD'NİN PAYI VAR

Savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'ya olan desteğini sık sık dile getiren ve silah yardımında bulunan ABD'nin, Rus generallerin suikastında da parmağı olduğu ortaya atıldı.

ABD'li çok satan gazete New York Times'ın haberine göre, ABD istihbaratı, Ukrayna ordusunun çok sayıda Rus generali öldürmesine yardım etti.

ABD, Ukrayna'ya Rus birliklerinin beklenen hareketleri, lokasyonları ve Rusya'nın mobil askeri merkezlerine ilişkin diğer detaylar konusunda bilgi sağladı.