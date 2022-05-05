Mariupol’da korkunç bilanço: 600 sivile mezar olan tiyatro!

Araştırma, o gün tiyatronun içinde olanları yeniden canlandırmak için 23 kurtulanın, tahliyelere yardımcı olan çok sayıda görevli ve binaya aşina olan insanların tanık ifadelerini kullandı.

Saldırıdan önce, tiyatrodaki insanlar, kubbeli bir tavanın hemen altında bulunan tiyatronun sahnesinde toplanmaktan kaçındılar; burada kendilerini canlı birer hedef tahtası gibi hissetmişlerdi.