Mariupol’da korkunç bilanço: 600 sivile mezar olan tiyatro!

Rus güçleri 16 Mart'ta, Mariupol'daki Donetsk Akademik Bölgesel Drama Tiyatrosu'nu, şok edici bir saldırıyla bombaladı. Yaşananlar dünyayı dehşete düşürdü ve Rusya bu saldırı sonrasında neredeyse tüm devletler tarafından kınandı.
Ukrayna hükümeti ise saldırının ardından bir Savaş suçları soruşturması başlattı.
Bir bomba sığınağı olarak kullanılmasının yanı sıra, tiyatro, kuşatılmış şehirden tahliyelerin başlaması aşamasında bölgeden kaçmak isteyen insanlar için bir toplanma noktası haline gelmişti.
VURULMAMAK İÇİN BAHÇEYE 'ÇOCUK' YAZMIŞLARDI
Saldırıdan yaklaşık bir hafta önce, tiyatrodaki bir set tasarımcısı, bombardımanı önlemek amacıyla binanın dışında Kiril harfleriyle "ÇOCUKLAR" kelimesini iki tarafa yazmak için beyaz boya kullandı.
Hayatta kalanlar, bombaların patlama anında tiyatronun içinde yaklaşık 1.000 kişi olduğunu tahmin ediyorlardı, ancak birçoğu çıkışa sadece yaklaşık 200 kişinin ulaşabildiğini söyledi.
AP'ye göre, tüm tanıklar, en az 100 kişinin, binanın hemen dışında kurulan mutfak kısmında bulunduğunu ve hiçbirinin patlamadan kurtulamadığını söyledi.