Başkan Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile görüşecek! "Avrupa'da barış için en iyi şans İstanbul"

Başbakanlıktan Avusturya Haber Ajansına (APA) yapılan yazılı açıklamada, Nehammer'in haziran sonunda düzenlenecek zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceği bildirildi.
Açıklamada, Madrid'de düzenlenecek zirveye NATO üyesi olmayan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin de davet edildiği, Nehammer'in de bu davet doğrultusunda İspanya'ya gideceği ifade edildi.
Açıklamada, geçen haftalarda iki lider arasında gerçekleştirilen telefon görüşmelerinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yanı sıra ikili ilişkilerin ele alındığına işaret edilerek iki ülke arasındaki ilişkilerin olumlu yönde gelişme kaydettiği vurgulandı.