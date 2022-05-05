Almanya'dan terör örgütüne resmi destek! Gerçek FETÖ'cü olmak şart: İhanet belgesi isteniyor

15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ'cülerin toplanma merkezi haline gelen Almanya sığınma talep edenlerden "Gerçek FETÖ'cü olmalarını" şart koşuyor. Bunun için soruşturma geçirdiklerine ya da arandıklarına dair resmi belge getirmelerini talep ediyor. Almanya'ya kaçan örgüt üyelerinin oturum izni almak için başvurdukları yöntemleri istihbarat birimleri deşifre etti. Çeşitli yollarla Almanya'ya kaçan FETÖ'cü teröristlerin, oturum izni alabilmek için FETÖ ile ilişkili olduklarını kanıtlamalarının gerektiği ve bu kapsamda "arandıklarına" ya da "yargılandıklarına" dair UYAP belgelerine ihtiyaç duydukları belirlendi.
UYAP'TAN BELGE ÇALIYOR
Daha önce FETÖ'cüleri maaşa bağladığı itirafçı ifadeleriyle ortaya çıkan Almanya, FETÖ'cü teröristlere oturum izni vermek için UYAP belgesi istiyor. Berlin yönetimi, sığınma talebinde bulunan bazı FETÖ'cülerin geçmişte sahte evraklar kullandıklarını tespit edince, sığınma talebinde bulunanlardan örgüt iltisaklarını gösteren onaylı ve asıl belge istedi.
Bunun üzerine örgüt kamudaki kriptoları harekete geçirdi. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, FETÖ'cülerin ihtiyaç duydukları UYAP belgelerini, illegal yollardan deşifre olmamış kripto FETÖ'cüler vasıtasıyla elde ettiği istihbarat raporlarına yansıdı.