Almanya'dan terör örgütüne resmi destek! Gerçek FETÖ'cü olmak şart: İhanet belgesi isteniyor

FİRAR ONAYI DA LAZIM

Raporda FETÖ'cülerin yurt dışına firar edebilmeleri için örgütün sözde yöneticilerinden onay aldığının da altı çizildi. Örgüt tarafından yurt dışına çıkış sıralaması yapıldığı ve firar edecek FETÖ'cülerin "İsim soy isim, Signal kullanıcı numarası, yaş, adli durum ve il" gibi bilgilerin kayıt altına alındığı belirlendi. FETÖ'nün yurt dışına firarlardan sorumlu insan kaçakçıları ile irtibatlı sözde yöneticilerinin bulunduğu ve illegal çıkışları "aşağı" ve "yukarı" olarak ayırdıkları iki bölgeden yaptıkları tespit edildi.