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    • Dünya
    • 04.05.2022 08:48
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    • 04.05.2022 11:32
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    Mersin'de tescilli Mut kayısısında hasat başladı

    Mersin'in Mut ilçesinde, hasadına başlanan coğrafi işaret tescilli sofralık Mut kayısısında 100 bin ton rekolte bekleniyor. Üretici Kemal Tosun da sofralık kayısının kilogramının 50-60 liradan satıldığını ve fiyatlardan memnun olduklarını kaydetti.

    AA
    Tescilli kayısıda hasat başladı

    Mersin'in Mut ilçesinde, hasadına başlanan coğrafi işaret tescilli sofralık Mut kayısısında 100 bin ton rekolte bekleniyor.

    Palantepe Mahallesi'nde üretici Kemal Tosun'un bahçesinde, erkenci kayısıda ilk hasat yapıldı.

    İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır da buradaki hasada katıldı.

    Bayır, gazetecilere, ilçede 65 bin dekar alanda Mut kayısısı yetiştirildiğini söyledi.

    Hasat sezonunun iyi başladığını belirten Bayır, "Türkiye'nin sofralık kayısı üretiminin yüzde 85'i ilçemizden yapılmaktadır. Yaklaşık 100 bin ton kayısı rekoltesi beklentimiz var. Mut kayısısı, ilçemizin sahip olduğu mikroklima özelliği sayesinde kaliteli ve uzun raf ömrüne sahip, tamamen organiktir." diye konuştu.

    Üretici Kemal Tosun da sofralık kayısının kilogramının 50-60 liradan satıldığını ve fiyatlardan memnun olduklarını kaydetti.

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    Haberler Dünya Mersin'de tescilli Mut kayısısında hasat başladı
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