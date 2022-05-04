Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kiev vatandaşlarında moral pozu! İmha edilen Rus savaş araçları ile hatıra fotoğrafları çekildiler

    Ukrayna ordusu halkıyla birlikte tarihi direniş sergileyerek Rus ordusuna Kiev'de geçit vermedi. Ruslar’ın çekildiği Kiev’de vatandaşlar moral buldu! İmha edilen Rus savaş araçları, hatıra fotoğraflarına dekor oldu!

    Enkaz poz!

    Ukrayna ordusu halkıyla birlikte tarihi bir direniş sergiledi. Kiev'i kuşatan Rus ordusuna geçit vermedi. Putin'in hedef küçültüp Ukrayna'nın doğu ve güney illerine yönelmesi ile birlikte çekildiği Kiev ve çevresinde, savaşın şiddeti bitti. Özellikle Rus güçlerinin kaybettiği tank ve helikopter gibi askeri araç enkazları dikkat çekti. Sığınaklardan çıkan veya kaçtıkları güvenli bölgelerden geri dönen Ukraynalılar, imha edilen Rus araçları önünde zafer pozları verdi. Şehrin cadde ve sokakları, yeniden hareketlendi. İşyeri sahipleri, kepenklerini açıp, yarım kalan ticaretlerine devam etti. Ukraynalılar Özgürlük Meydanı'nda şarkılar ve marşlarla özgürlüğün tadını çıkardı!



    RUS İŞKENCESİ!
    Mariupol'deki Azovstal demir çelik fabrikasında yüzlerce sivil sıkışıp kaldı. Fabrikadan çıkmayı başaran sayılı kişilerden olan 28 yaşındaki Vera, içeride dehşeti anlattı: Aç ve susuz bekletiyorlar. Çok sayıda kişi öldü. Resmen işkence ediliyor!



    İNADA GELİN!
    Rusya-Ukrayna savaşı milyonlarca sivili yerinden etti. Çok sayıda sivil de saldırılar nedeniyle hayatını kaybetti. 23 yaşındaki Oksana, mayına basması sonucu iki bacağını ve dört parmağını kaybetti. Düğün hazırlıkları yapan genç hemşire, savaşa inat Viktor eli evlendi. Nikah sonrası eşiyle yaptığı ilk dans, görenleri derinden etkiledi.

    İLHAK EDİYO'RUS'!
    Rusya, savaşın yönünü değiştirdi. Donbas bölgesine yöneldi. Putin'in amacı ise deşifre edildi: Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni ilhak etmeye çalışacak. Tıpkı Kırım örneğinde olduğu gibi!

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer’e suç duyurusu
    Haberler Dünya Kiev vatandaşlarında moral pozu! İmha edilen Rus savaş araçları ile hatıra fotoğrafları çekildiler
        SON DAKİKA