Kiev vatandaşlarında moral pozu! İmha edilen Rus savaş araçları ile hatıra fotoğrafları çekildiler





İNADA GELİN!

Rusya-Ukrayna savaşı milyonlarca sivili yerinden etti. Çok sayıda sivil de saldırılar nedeniyle hayatını kaybetti. 23 yaşındaki Oksana, mayına basması sonucu iki bacağını ve dört parmağını kaybetti. Düğün hazırlıkları yapan genç hemşire, savaşa inat Viktor eli evlendi. Nikah sonrası eşiyle yaptığı ilk dans, görenleri derinden etkiledi.



İLHAK EDİYO'RUS'!

Rusya, savaşın yönünü değiştirdi. Donbas bölgesine yöneldi. Putin'in amacı ise deşifre edildi: Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni ilhak etmeye çalışacak. Tıpkı Kırım örneğinde olduğu gibi!

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