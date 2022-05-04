ABD'nin PKK desteği bir kere daha belgelendi! Milyonların izlediği Uncharted filminde terör propagandası yaptılar

Bir hazine avını konu alan ve daha önce oyunları da piyasaya sürülen 2022 yapımı Hollywood filmi Uncharted, aksiyon dolu sahnelerinden çok skandallarla gündeme geldi.

PKK YAZISI İLE DESTEK VERDİLER

Filmin başlarında yer alan bir sahnede, ABD'nin New York şehri olduğu belirtilen konumda yürüyen karakterin ardında yer alan duvarda terör örgütü PKK ve örgütün Suriye kolu YPG'nin isimlerinin yazılı olduğu görüldü.

SAHNEYİ GÖRENLER TEPKİ GÖSTERDİ

'Çin propagandası' nedeniyle Filipinler'de de yasaklanan filmde, PKK propagandasının da yer alması izleyicilerin tepkisini çekti.

9 KESİK ÇİZGİ NEDENİYLE FİLİPİNLER'DE YASAKLANDI

Öte yandan filmin bir sahnesinde, Çin'in Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'ini üzerinde hak iddia ettiği ve bu bölgeyi 9 kesik çizgi ile gösterdiği tartışmalı haritaya yer verildiği gerekçesiyle Filipinler'de yasaklandı.