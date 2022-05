ABD'den bomba iddia! İstihbarat açıkladı: Rusya üç bölgeyi ilhak edecek

KUKLA YÖNETİM

Bu arada İngiltere Savunma Bakanlığı verilerine atıfta bulunan The Washington Post gazetesi, Moskova'nın ilk işgal ettiği büyük kentlerden Herson'da "kukla yönetim" kurmadan önce Rus para birimi kullanılmasına başladığını duyurdu. Rusya'nın ülkenin doğusunda referandum hazırlığında olduğu iddiası Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından da gündeme getirilmişti. ABD'nin eski Polonya Büyükelçisi Daniel Fried ise Rus lider Vladimir Putin'in Avrupa'nın kanlı savaşın bitmesi için bu üç bölgenin Moskova tarafından ilhakına izin vereceği düşüncesinde olduğunu ancak Buça gibi bölgelerde yaşanan katliamlardan sonra bu ilhak girişimlerinin artık Batı ülkelerinin kabul etmesinin imkânsız olduğunu savundu. Rusya'nın 2014'te Ukrayna'ya bağlı Kırım'ı ilhak etmesi uluslararası kamuoyunda büyük tepkilere yol açmıştı. Putin, işgalden önce Luhansk ve Donetsk'in bağımsızlığını tanımıştı.