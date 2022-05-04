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    • Dünya
    • 04.05.2022 07:56
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    • 04.05.2022 08:06
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    ABD'den bomba iddia! İstihbarat açıkladı: Rusya üç bölgeyi ilhak edecek

    Son dakika haberi! Ukrayna Savaşı’nda çatışmalar sürerken Amerikan istihbaratı, Rusya’nın, ayrılıkçı güçlerin kontrolünde bulunan doğudaki Donetsk ve Luhansk ile ele geçirdiği Herson kentini ilhak edeceğini ileri sürdü.

    ABD’den bomba iddia! Rusya orayı da ilhak edecek

    Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 69'uncu gün geride kaldı. Birçok bölgede çatışmalar sürerken ABD istihbaratı, Rusya'nın stratejisiyle ilgili yeni bir iddiada bulundu. ABD'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü Büyükelçisi Michael Carpenter, "güvenilir istihbarat" raporlarına atıfta bulunarak Rusya'nın üç bölgeyi ilhak etmeye hazırlandığını söyledi. Rusya'nın, kısmen ayrılıkçı güçlerin kontrolünde bulunan doğudaki Donetsk ve Luhansk ile ele geçirdiği güneydeki Herson kentini ilhak edeceği belirtildi. Ayrıca Moskova'nin, mayıs ayı ortalarında bu bölgelerde 'sahte referandumlar' düzenleyerek, kendine bağlı "kukla yöneticileri" işbaşına getirmek istediği kaydedildi. Carpenter, düzenlenecek tartışmalı referandumlarla bu üç bölgede denetimi sağlayacağını ve böylece çok geniş bir alanda Ukrayna'yı kontrol etmek için çalışacağını aktardı.

    KUKLA YÖNETİM
    Bu arada İngiltere Savunma Bakanlığı verilerine atıfta bulunan The Washington Post gazetesi, Moskova'nın ilk işgal ettiği büyük kentlerden Herson'da "kukla yönetim" kurmadan önce Rus para birimi kullanılmasına başladığını duyurdu. Rusya'nın ülkenin doğusunda referandum hazırlığında olduğu iddiası Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından da gündeme getirilmişti. ABD'nin eski Polonya Büyükelçisi Daniel Fried ise Rus lider Vladimir Putin'in Avrupa'nın kanlı savaşın bitmesi için bu üç bölgenin Moskova tarafından ilhakına izin vereceği düşüncesinde olduğunu ancak Buça gibi bölgelerde yaşanan katliamlardan sonra bu ilhak girişimlerinin artık Batı ülkelerinin kabul etmesinin imkânsız olduğunu savundu. Rusya'nın 2014'te Ukrayna'ya bağlı Kırım'ı ilhak etmesi uluslararası kamuoyunda büyük tepkilere yol açmıştı. Putin, işgalden önce Luhansk ve Donetsk'in bağımsızlığını tanımıştı.


    'SAVAŞI BİTİRMENİN SADECE TEK YOLU VAR'
    Ukrayna askeri istihbarat şefi Tugay General Kirilo Budanov, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını sona erdirmenin tek yolunun 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i öldürmek' olduğunu söyledi. Bu açıklamalar, Budanov'a Putin'in hayattayken bu savaşı bitirme olasılığının sorulduğu 'Ukrayna'nın Yeni Sesi' gazetesine verdiği röportaj sırasında geldi. Budanov, bu soruya, "Geri çekilmeleri stratejilerimizden biri, ancak bu neredeyse gerçekçi değil" diye yanıt verdi. Budanov'un açıklamaları, Rusya'nın Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferi kutladığı 9 Mayıs'tan günler önce geldi.

        'PUTİN, OPERASYONUN BAŞINA GEÇTİ'
        Rusya Devlet Başkanı Putin, ülke yönetimini başbakana devrederek Ukrayna'daki operasyonun başına geçti. Avrupa Birliği'nden ismi açıklanmayan üst düzey bir kaynak, Putin'in ülke yönetimini büyük ölçüde Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'e devrettiğini ve tüm dikkatini Ukrayna'daki günlük çatışmalara yönlendirdiğini duyurdu. Kremlin'e yakın kaynaklar ise Putin'in çatışmaları günlük kontrol ettiğini ve talimatlar verdiğini iddia ediyor. Sabah'ta yer alan habere göre, ABD, Avrupa ve Ukrayna'dan birçok kaynak Putin'in 9 Mayıs Zafer Bayramı öncesinde Ukrayna'da başarılı olmak için harekete geçtiğini iddia etmişti.



        'BATI'NIN GÖNDERDİĞİ SİLAHLARI VURDUK'
        Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa yakınlarındaki bir askeri havaalanında bulunan lojistik merkezinin Onyx füzeleriyle vurulduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, vurulan merkezde Kiev'in ABD ve Avrupa Birliği'nden aldığı insansız hava aracı ve füzelerin bulunduğu hangarların imha edildiği belirtildi. Öte yandan Rusya Soruşturma Komitesi, Ukrayna tarafında savaşan 75 yabancı paralı asker hakkında işlem başlattıklarını belirtti.



        KİEV NORMALE DÖNÜYOR
        Rus askerlerinin başkent Kiev civarındaki bölgelerden çekilmesi sonrası kent hızla normale dönüyor. Güvenlik önlemlerinin azaltılmasıyla ilk olarak Kiev'deki Özgürlük Meydanı'na çıkan yollarda bulunan barikatlar kaldırıldı. Meydanda, araç trafiği de eski haline dönüyor. Toplu ulaşımın yeniden kullanılmaya başlandığı kentte, Ukraynalılar da yeniden sokağa çıkmaya başladı. Kontrol noktalarının da kaldırıldığı görüldü.



            HAMMADDE İHRACATINA YASAK
            Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin yaptırım uyguladığı kişi ve kuruluşlara yönelik ürün ve hammadde ihracatını yasaklayan kararnameyi imzaladı. Putin'in imzaladığı ve ülkenin yasal bilgi sisteminde yayınlanan kararnameye göre, "dostane olmayan" adımlar atan bazı yabancı ülkelere yönelik karşı yaptırım kararları alındı. Kararnameye göre, Rus hükümeti yaptırım uygulanacak kişi ve kurumların listesini 10 gün içerisinde hazırlayacak.

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            Haberler Dünya ABD'den bomba iddia! İstihbarat açıkladı: Rusya üç bölgeyi ilhak edecek
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