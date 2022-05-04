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    • Dünya
    • 05.05.2022 01:52
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    • 05.05.2022 01:52
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    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, ancak hastalığı hafif semptomlarla geçirdiği bildirildi. Blinken'ın testlerinin negatife dönene kadar evinde karantinada olacağı ve çalışmalarını buradan sürdüreceği kaydedildi.

    O da yakalandı

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, ancak hastalığı hafif semptomlarla geçirdiği bildirildi.

    Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Blinken'ın bugün yapılan son Kovid-19 testinin sonucunun pozitif geldiği kaydedildi.

    Blinken'ın tam aşılı olduğu ve hastalığı hafif semptomlarla geçirdiği belirtilen açıklamada, bakanın ABD Başkanı Joe Biden'la günlerdir baş başa görüşmediği, dolayısıyla Biden'ın yakın temaslı olmadığı ifade edildi.

    Blinken'ın testlerinin negatife dönene kadar evinde karantinada olacağı ve çalışmalarını buradan sürdüreceği kaydedildi.

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