Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 03.05.2022 20:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.05.2022 20:40
    ABONE OL

    "Tapınak Örgütleri" adıyla bilinen fanatik Yahudi gruptan Mescid-i Aksa'ya baskın çağrısı

    İsrail'de "Tapınak Örgütleri" adıyla bilinen fanatik Yahudi grup, "İsrail Bağımsızlık Günü" dolayısıyla 5 Mayıs 2022'de Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi çağrısında bulundu. Filistin Kurtuluş Örgütü, fanatik Yahudi grubun 'baskın' çağrısına sert tepki gösterdi.

    AA
    Mescid-i Aksa’ya baskın çağrısı! Yahudiler...

    "Tapınak Örgütleri" adlı fanatik gruptan yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'ya işaret edilerek "5 Mayıs Bağımsızlık Günü'nde Tapınak Dağı'nda kutlama yapılması" istendi.

    Açıklamada, sabah ve akşam olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek "kutlamalarda", "İsrail bayrağı açılarak milli marşın seslendirileceği" ifade edildi.



    FİLİSTİN KURTULUŞ ÖRGÜTÜ'NDEN TEPKİ
    Bunun üzerine Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Hüseyin eş-Şeyh, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak söz konusu çağrıya tepki gösterdi.

    Şeyh, Harem-i Şerif'te İsrail bayrağı çekilerek milli marş söylenmesi halinde bunun Filistinlileri, Arapları ve Müslümanları apaçık tahrik etme anlamına geldiğini kaydetti.



    FKÖ Yürütme Komitesi Üyesi Şeyh ayrıca Yahudi yerleşimcilerin bu tehditlerini "Harem-i Şerif'i bölmek için fanatik, ırkçı eylemlerin sürdürülmesi ve bölgede din temelli bir çatışma çıkarılma çabası" olarak değerlendirdi.

    İsrail ordusundan ise fanatik Yahudi grubun bu çağrısına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.



        ONLARCA KİŞİ YARALANMIŞTI
        Mescid-i Aksa, ramazanın başından itibaren İsrail polisinin baskın ve müdahaleleriyle gündeme gelmiş, çıkan olaylarda onlarca kişi yaralanmış ve gözaltına alınmıştı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Mescid-i Aksa’ya baskın çağrısı! Yahudiler...
        Haberler Dünya "Tapınak Örgütleri" adıyla bilinen fanatik Yahudi gruptan Mescid-i Aksa'ya baskın çağrısı
            SON DAKİKA