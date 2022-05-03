Rusya'dan gözdağı! Kıyamet Günü uçağı yeniden göklerde! Nükleer savaş mı geliyor?

HER YIL GÖVDE GÖSTERİSİ YAPIYORLAR

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Nazi Almanyası'nın kayıtsız şartsız teslimiyetini imzaladığı tarih olan 9 Mayıs, Sovyetler Birliği tarafından 'Zafer Günü' adıyla bayram olarak kutlanıyordu. Bu kutlama, Rusya Federasyonu tarafından devralındı.

Almanya, normalde 8 Mayıs 1945'te akşam vakti resmi olarak teslim olmuş, Berlin'deki Alman Parlamentosu'na (Reichstag) Sovyet bayrağı çekilmişti. Ancak o sırada Moskova saatiyle tarih, 9 Mayıs olduğu için kutlamalar da her yıl o gün düzenleniyor. Kutlamalara, başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da askeri gücün sergilendiği geçit töreni damga vuruyor.

Her yıl NATO'ya gözdağı vermek için yeni tip silahların sergilendiği bu geçit töreni, bu sene Ukrayna'daki savaşın gölgesinde gerçekleşecek.