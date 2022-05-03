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    • Dünya
    • 03.05.2022 17:05
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    • 03.05.2022 17:11
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    Rusya'dan gözdağı! Kıyamet Günü uçağı yeniden göklerde! Nükleer savaş mı geliyor?

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürerken, geçtiğimiz haftalarda yapılan "nükleer savaş" açıklamaları gündeme damga vurdu. Putin, 3. Dünya Savaşı iddialarına yeşil ışık yaktı. Bu söylentiler devam ederken, Rusya'nın nükleer savaşı komuta etmek için kullandığı 'kıyamet' uçağının Moskova dolaylarında olması endişe yarattı. 2010'daki bir geçit töreninden beri görülmeyen uçakla ilgili Rusya'dan farklı bir açıklama geldi.

    Rusya’dan gözdağı! Kıyamet Günü uçağı göklerde

    Rusya-Ukrayna savaşı 2 aydan fazla süredir hız kesmeden devam ediyor. Rusya'nın nükleer savaş başlatacağı iddiaları devam ederken, Rusya2nın 'kıyamet' uçağı olarak bilinen uçağının Moskova semalarında uçtuğu ifade edildi.

    NÜKLEER SALDIRI İDDİALARI
    Daily Mail'de yer alan videoda, kıyamet uçağı Ilyuhsin ıl-80'in şehrinde kenarında daire çizdiği görülüyor. Bu durum nükleer saldırı iddialarını da da güçlendirdi.

    "TÖREN İÇİN ÇIKARILDI"
    Ancak Rusya ise uçağın Zafer Günü geçit töreninde alçak bir uçuş sergileyeceği ve gösteri için provalara katılacağını söyledi.

        EN SON 2010 YILINDA GÖRÜLMÜŞTÜ
        Sovyet Dönemi'nden kalma ve kokpit dışında tamamen penceresiz olan 'Uçak Kremlin' İkinci Dünya Savaşı'ndan beri göklerde. Kıyamet 2010 yılındaki Zafer Bayramı kutlamalarından beri görülmemişti.

        ÖZELLİKLERİ 'DEVLET SIRRI' OLARAK SAKLANIYOR
        'Kıyamet Günü Uçağı'na ait pek çok özellik devlet sırrı olarak saklanıyor. Bu nedenle eldeki bilgiler kısıtlı. Ancak uçağın nükleer füze birimleriyle iletişimini sağlayan özel bir donanımı olduğu ve kuyruğunda yer alan anteni sayesinde balistik füze denizaltılarıyla iletişim sağlayabildiği biliniyor.

        Uçakta ayrıca olası büyük patlamalardan yolcuları korumak için kokpit dışında pencere bulunmuyor.

        HER YIL GÖVDE GÖSTERİSİ YAPIYORLAR
        Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Nazi Almanyası'nın kayıtsız şartsız teslimiyetini imzaladığı tarih olan 9 Mayıs, Sovyetler Birliği tarafından 'Zafer Günü' adıyla bayram olarak kutlanıyordu. Bu kutlama, Rusya Federasyonu tarafından devralındı.

        Almanya, normalde 8 Mayıs 1945'te akşam vakti resmi olarak teslim olmuş, Berlin'deki Alman Parlamentosu'na (Reichstag) Sovyet bayrağı çekilmişti. Ancak o sırada Moskova saatiyle tarih, 9 Mayıs olduğu için kutlamalar da her yıl o gün düzenleniyor. Kutlamalara, başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da askeri gücün sergilendiği geçit töreni damga vuruyor.

        Her yıl NATO'ya gözdağı vermek için yeni tip silahların sergilendiği bu geçit töreni, bu sene Ukrayna'daki savaşın gölgesinde gerçekleşecek.

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