Rusya, Ukrayna’nın Melitopol kentindeki müzeden tarihi İskit altınlarını yağmaladı

Rus Ordusu, Ukrayna'nın kültürel mirasına da göz dikti. Yaklaşık 250'den fazla Ukraynalı kültürel kurum ya yıkıldı ya da yağmalandı. Rus askerler son olarak Melitopol'daki bir müzeye daldı. Ukraynalılar için büyük önem taşıyan İskit altınlarını çaldı. Soygun, beyaz laboratuvar önlüklü gizemli bir adamın müzeye gelmesiyle başladı.

Bir grup Rus askeri silahlarıyla ona gözcülük yaptı. Soyguncu, uzun cımbız ve özel eldivenler kullanarak karton kutulardan 2 bin 300 yılı aşkın geçmişi olan çok sayıda özel altını aldı. Ardından gizemli uzman ve Rus askerleri sırra kadem bastı. Altın eşyalar İskit İmparatorluğu'na aitti ve tarihi MÖ 4. yüzyıla kadar uzanıyordu.

ZELENESKİ!

Türkiye, barışı tesis etmek için çaba gösterirken, Ukrayna lideri Vlodomir Zelenski'den şaşırtan bir eleştiri geldi. Yunan ERT televizyonuna konuşan Ukrayna lideri, Rus turistleri kabul ettiği için Türkiye'ye gücendiğini söyledi. "Bu çifte standarttır. Bir seçim yapmalısınız. Devlet Başkanı olarak söylemem gerekir ki dostça ilişkilere sahip olmak istiyorsak bu olacak şey değil" dedi. Büyük tepki çekti.

OLİGARK TUTSAĞI

Birleşik Krallık'a bağlı kara para aklama merkezi Virjin Adaları'nın Başbakanı Andrew Alturo Fahie, tatil için ABD'ye gitti. Miami'de tutuklanarak hapse gönderildi. Fahie'nin Rus oligarkların paralarını akladığı için tutuklandığı iddia edildi. Ayrıca ABD'ye kokain kaçakçılığı faaliyetlerinin olduğu da belirtildi. Başbakan Fahie ve liman müdürü Oleanvine Maynard'in ülkeye kokain sokma karşılığında 700 bin dolar ödeme almayı kabul ettikleri belirtildi.