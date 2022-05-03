Rusya - Ukrayna savaşında dev bilanço açıklandı! 146 uçak, 112 helikopter ile 2 bin 793 tank...

Konaşenkov, "Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar 146 uçak, 112 helikopter, 697 insansız hava aracı, 287 hava savunma füze sistemi, 2 bin 793 tank ve zırhlı araç, 319 çok namlulu roketatar, 1267 obüs ve havan topu, 2 bin 598 özel askeri araç yok edildi." diye konuştu.