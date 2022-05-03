İsrail polisinden büyük barbarlık! Cumhurbaşkanı Herzog'un konuşması için Mescid-i Aksa'da yatsı ezanı engellendi

Mescid-i Aksa'nın idaresinden sorumlu Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin, Herzog'un konuşma öncesinde Aksa'nın ses sistemi kablolarını kestiğini ve yatsı ezanının hoparlörden okunamadığını belirtti.
Fotoğrafta: İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog
İsrail polisinden henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
İsrail'de "Tapınak Örgütleri" adıyla bilinen fanatik Yahudi grup, "İsrail Bağımsızlık Günü" dolayısıyla 5 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.
Bunun üzerine Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Hüseyin eş-Şeyh, sosyal medya hesabı aracılığıyla, Harem-i Şerif'te İsrail bayrağı çekilerek milli marş söylenmesi halinde bunun Filistinlileri, Arapları ve Müslümanları apaçık tahrik etme anlamına geldiğini kaydetmişti.