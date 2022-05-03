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    • Dünya
    • 03.05.2022 10:38
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    • 03.05.2022 10:38
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    Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

    Son dakika haberi! Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu. Ermenistan ordusu, 1 Mayıs'ta da aynı istikamette ateşkesi ihlal etmişti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Ermeniler Azerbaycan mevzilerine saldırdı!

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

    Bakanlığın açıklamasında, Kelbecer ilinin Zeylik köyü istikametindeki mevzilerin, dün akşam saatlerinde Basargeçer ilinin Yukarı Şorca köyündeki Ermeni mevzilerinden belirli aralıklarla ateş altına alındığı bildirildi.

    Azerbaycan ordusunun gerekli önlemleri aldığı, personel ve ekipman kaybının bulunmadığı belirtilen açıklamada, bölgede durumun stabil olduğu ve operasyonel koşulların Azerbaycan askerlerinin tam kontrolü altında bulunduğu kaydedildi.

    Ermenistan ordusu, 1 Mayıs'ta da aynı istikamette ateşkesi ihlal etmişti.

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