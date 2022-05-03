ABD'de kürtaj hakkının iptali konuşulurken Joe Biden'dan yargıya adeta gözdağı içeren mesaj geldi

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Yüksek Mahkemesinin, ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararını" iptal etmeye hazırlandığı iddiaları üzerine, "kürtaj temel haktır" açıklamasında bulundu.

Amerikan Politico siyasi haber sitesi tarafından Yüksek Mahkeme karar taslağının sızdırılması üzerine Biden yazılı bir açıklama yayımladı.

Biden, basına sızan kararın gerçek olup olmadığı ya da son karar olup olmadığının henüz bilinmediğinin altını çizdiği açıklamada, "Bir kadının kürtaj hakkının temel hak olduğunu düşünüyorum. 'Roe-Wade kararı' neredeyse 50 yıldır var olan bir kanun ve kanunun istikrarı bozulamaz." ifadesine yer verdi.

Texas başta olmak üzere birçok eyalette kürtajın yasaklanmasına yönelik mahkeme kararları çıktığını anımsatan Biden, bu kararların ardından danışmanlarına, kürtaj hakkının korunması konusunda talimat verdiğini aktardı.

Biden, açıklamasında Kongre üyelerine de çağrıda bulunarak "Mahkeme Roe kararını iptal ederse bir kadının seçim hakkını korumak da ülkemizin seçilmiş kişilerine ve kasım ayındaki seçimlerde seçmenlere düşer." mesajını verdi.

POLİTİCO'NUN İDDİASI

Politico'nun iddiasına göre, mahkemenin muhafazakar yargıçlarından Yargıç Samuel Alito tarafından kaleme alındığı ileri sürülen taslak görüş, 1973 tarihli "Roe-Wade kararı" olarak bilinen ve ABD'de kürtajın anayasal bir hak olmasına temel teşkil eden kararın açıkça yanlış olduğunu ve kaldırılması gerektiğini belirtiyor.

Sızdırılan Yüksek Mahkeme görüşünde, Roe-Wade kararının "açıkça yanlış", "gerekçesinin son derece zayıf" ve "toplumsal anlamda zararlı sonuçları olduğu" ifade ediliyor. Söz konusu metinde ayrıca "Kürtaj hakkının ülke tarihinde ve geleneklerinde köklü bir yerinin olmadığı" şeklindeki değerlendirmenin de yer aldığı belirtiliyor.

Mahkemenin temmuz başında söz konusu kürtaj görüşünü açıklaması beklenirken, basına sızan belge ABD medyasında geniş yankı buldu ve özellikle liberal kesim tepki çekti.

9 üyeli Yüksek Mahkemedeki 3 yargıcın liberal, 6 yargıcın ise muhafazakar eğilimlere sahip olduğu biliniyor.