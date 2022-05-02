Yunanistan'da Türkiye Büyükelçiliği'nden ABD Büyükelçiliği'ne diplomasi dersi





İKİ CÜMLE İLE YANIT

Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği, sosyal medya hesabında ismine değinmeden Büyükelçi Pyatt'a İngilizce iki cümle ile hem diplomasi dersi, hem de nasihat verdi. Mesajda şöyle denildi: "Diplomasi pratiğinde, talihsiz kabahatlerden birisine 'yerlileşmek' denir. Bu, kendi ülkenizin pozisyonlarını unutup ev sahiplerinizin pozisyonlarını benimsediğinizde olur". Türk Büyükelçiliği'nin mesajı 1 Mayıs tatiline rağmen Yunan medyasının dikkatinden kaçmadı. Haber sitelerinde mesaja, "Türkiye'nin Pyatt rahatsızlığı", "Türkler, ABD büyükelçisine kızdı" gibi başlıklarla yer verildi.