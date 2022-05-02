Türkiye, Rusya - Ukrayna savaşını sona erdirmek için yoğun temasta!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna lideri Zelenski'nin telefon görüşmesinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kiev'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Zelenski tarafından kabul edildi. Kalın yaptığı açıklamada, "Türkiye olarak özellikle savaşın sonlandırılması ile ilgili çalışmalara katkı sunmak istiyoruz. Savaşın başlangıcından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde savaşın sona erdirilmesi için yoğun çaba içindeyiz. Savaşın sona erdirilmesi, müzakere ve diyalog yoluyla bu çatışmaların sona erdirilmesi birinci hedefimiz. Savaş uzadıkça şartlar daha da zorlaşmakta. Özellikle sivillere yönelik saldırıların sonlandırılması konusunda durum daha da aciliyet kesbetmiş durumda. Mariupol başta olmak üzere buradan sivillerin tahliyesi, insani bir koridorun açılması önemli. Ukrayna yıkılıyor, şehirler bombalanıyor, yerle bir ediliyor. Bunun önüne geçmek için hepimizin çaba sarf etmesi gerekiyor" dedi.