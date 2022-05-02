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    Türkiye, Rusya - Ukrayna savaşını sona erdirmek için yoğun temasta!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna lideri Zelenski'nin telefon görüşmesinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kiev’e gitti. Türkiye olarak savaşın bir an önce bitmesi için büyük çaba sarf ettiğimizi bildirdi.

    Bitsin bu savaş!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna lideri Zelenski'nin telefon görüşmesinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kiev'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Zelenski tarafından kabul edildi. Kalın yaptığı açıklamada, "Türkiye olarak özellikle savaşın sonlandırılması ile ilgili çalışmalara katkı sunmak istiyoruz. Savaşın başlangıcından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde savaşın sona erdirilmesi için yoğun çaba içindeyiz. Savaşın sona erdirilmesi, müzakere ve diyalog yoluyla bu çatışmaların sona erdirilmesi birinci hedefimiz. Savaş uzadıkça şartlar daha da zorlaşmakta. Özellikle sivillere yönelik saldırıların sonlandırılması konusunda durum daha da aciliyet kesbetmiş durumda. Mariupol başta olmak üzere buradan sivillerin tahliyesi, insani bir koridorun açılması önemli. Ukrayna yıkılıyor, şehirler bombalanıyor, yerle bir ediliyor. Bunun önüne geçmek için hepimizin çaba sarf etmesi gerekiyor" dedi.



    MARİUPOL KAN AĞLIYOR!
    Kalın, "Mariupol'de acil ateşkese, sivillerin ve yaralı askerlerin tahliyesine ihtiyaç var" dedi. Yaklaşık 1000 sivil ve Ukraynalı askerin sığındığı Azovstal çelik fabrikası yakınındaki bölgelerden kaçan siviller, barınma merkezlerine götürülüyor.



    GÜZEL DESTEK
    Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu ve Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, Lviv'e gitti. Göçmen merkezlerini ziyaret etti. Sirenler çaldığında, o da diğer siviller gibi sığınaklara girdi! Jolie'nin ziyareti, sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

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    Haberler Dünya Türkiye, Rusya - Ukrayna savaşını sona erdirmek için yoğun temasta!
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