Tokyo Camisi'nde bayram namazı: Yoğun katılımı nedeniyle bayram namazı birkaç kez kılındı

Başkent ve çevre eyaletlerinde yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı dolayısıyla Tokyo Camisi'nde bir araya geldi.

Mısır, Pakistan, Endonezya dahil birçok memleketten gencinden yaşlısına, kadınından çocuğuna birçok Müslüman sabahın erken saatlerinde camiye akın etti.