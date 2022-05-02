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    • Dünya
    • 02.05.2022 09:36
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    • 02.05.2022 09:38
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    Tokyo Camisi'nde bayram namazı: Yoğun katılımı nedeniyle bayram namazı birkaç kez kılındı

    Japonya'nın başkentindeki Tokyo Camisi'nde, bayram namazı kılındı. Cami içinde ve avlusunda saf tutan yüzlerce Müslüman'ın yoğun katılımı nedeniyle bayram namazı birkaç kez kılındı.

    takvim.com.tr
    AA
    Tokyo’da bayram namazı: Tekrar tekrar kılındı!

    Japonya'nın başkentindeki Tokyo Camisi'nde, bayram namazı kılındı.

    Başkent ve çevre eyaletlerinde yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı dolayısıyla Tokyo Camisi'nde bir araya geldi.
    Mısır, Pakistan, Endonezya dahil birçok memleketten gencinden yaşlısına, kadınından çocuğuna birçok Müslüman sabahın erken saatlerinde camiye akın etti.

    Şibuya bölgesindeki camiyi çevreleyen sokaklarda namaz için sıraya giren cemaat, Kovid-19 tedbirleri altında içeriye alındı.


    Cami içinde ve avlusunda saf tutan yüzlerce Müslüman'ın yoğun katılımı nedeniyle bayram namazı birkaç kez kılındı.
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        Haberler Dünya Tokyo Camisi'nde bayram namazı: Yoğun katılımı nedeniyle bayram namazı birkaç kez kılındı
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