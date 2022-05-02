Ferari'den araçlarını kötüleyen dünya yıldızlarına büyük şok! 5 ünlüyü kara listeye aldı

İtalyan otomobil devi Ferrari, milyonların hayallerini süsledi. Marka imajını korumak isteyen firma, araçlarını müşterilerini seçerek satmasıyla dikkat çekti. Hatta otomobilleri sattıktan sonra bile takip etti. Bu nedenle otomobili eleştiren, yaptıkları modifikasyonlarla aracın imajına zarar veren 5 ismi kara listeye ekledi! O isimler şöyleydi: