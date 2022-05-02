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    Ferari'den araçlarını kötüleyen dünya yıldızlarına büyük şok! 5 ünlüyü kara listeye aldı

    İtalyan otomobil devi Ferrari, marka imajını korumak için harekete geçti. Aracı kötüleyen ve düşük fiyata satan 5 ünlüyü kara listeye ekledi. İşte o listedeki ünlüler...

    ’Car’a liste

    İtalyan otomobil devi Ferrari, milyonların hayallerini süsledi. Marka imajını korumak isteyen firma, araçlarını müşterilerini seçerek satmasıyla dikkat çekti. Hatta otomobilleri sattıktan sonra bile takip etti. Bu nedenle otomobili eleştiren, yaptıkları modifikasyonlarla aracın imajına zarar veren 5 ismi kara listeye ekledi! O isimler şöyleydi:



    DJ JOEL ZİMMERMAN: 'Deadmau5' sahne adıyla tanınan müzisyen 2013'te Ferrari'sinde yaptığı bir modifikasyonla gündemi salladı. Nyan Cat görselleriyle kapladığı ve "Purrari" adını verdiği araç nedeniyle kara listeye alındı.



    JUSTİN BİEBER: 2016'da Ferrari 458 Italia'sını nereye park ettiğini unuttu! Aracın yeri, 3 hafta sonra bulundu! Bu nedenle firma, Bieber'a araba satışını durdurdu.



        NİCHOLAS CAGE: 2007 yılında borçları nedeniyle Ferrari'sini yok pahasına sattı! Otomobil şirketi tarafından kara listeye alındı.



        50 CENT: 2020'de Instagram'a artık Ferrari 488'ini kullanmak istemediğini yazdı. Bu nedenle tepkiyle karşılandı.



        CHRİS HARRİS:         İngiltere'de otomobil tanıtım programı yapan gazeteci, bir yazısında Ferrari'yi eleştirdiği için kara listeye alındı.

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        Haberler Dünya Ferari'den araçlarını kötüleyen dünya yıldızlarına büyük şok! 5 ünlüyü kara listeye aldı
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