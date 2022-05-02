Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 02.05.2022 22:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.05.2022 22:31
    ABONE OL

    Alman polisi gözaltına almaya çalıştığı şahsı döve döve öldürdü!

    Almanya'nın Mannheim kentinde gözaltına alınırken polislerce darbedilen bir kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Türklerin yoğun olarak yaşadığı bir bölgede gerçekleşen olayda yaşamını yitiren kişinin Türk olduğu iddiası sosyal medyada konuşulurken şahsın Türk olmadığı öğrenildi.

    AJANSLAR
    Almanya’da ’George Floyd’ vakası

    Almanya'da polisin kullandığı orantısız güç can aldı.

    Mannheim kentinde gözaltına alınırken polislerce darbedilen bir kişi yaşamını yitirdi.

    DEFALARCA YUMRUKLADILAR
    Sosyal medyada yer alan görüntülere göre Markplatz Meydanı'nda iki polis, direnen 47 yaşındaki adamı onlarca kişinin gözü önünde yumrukladı.

    Görgü tanıkları, polislerin sert müdahalesi sonucu fenalaşan adamın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

    TÜRK OLDUĞU İDDİASI
    Türklerin yoğun olarak yaşadığı bir bölgede gerçekleşen olayda yaşamını yitiren kişinin Türk olmadığı öğrenildi.

    Polisten yapılan açıklamada ise 47 yaşındaki bir adamın, gözaltına alınmaya çalışırken bilinmeyen bir sebeple fenalaştığı ve kaldırıldığı acil serviste kurtarılamadığı belirtildi.
        Almanya’da ’George Floyd’ vakası
        Haberler Dünya Alman polisi gözaltına almaya çalıştığı şahsı döve döve öldürdü!
            SON DAKİKA