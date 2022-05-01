Ukraynalı Binbaşı Volysnkyi Mariupol'dan seslendi! Başkan Erdoğan'dan yardım istedi: Bizi kurtarın

Rusya-Ukrayna savaşı 2 aydan fazla süredir devam ediyor. Savaşın ilk günlerinden beri ise Ukrayna'nın kenti Mariupol, en büyük darbeyi almış durumda. Neredeyse küle dönen şehirde bulunan Binbaşı Serhiy Volynskyi'den Türk Halkı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bir mesaj gönderildi.

"DURUM ÇOK ZOR"

Video kaydıyla yaşadıklarını anlatan Binbaşı Volynskyi şu ifadelere yer verdi: "Türk halkı! Sayın Recep Tayyip Erdoğan! 36. Garnizon Komutanı vazifesinden size sesleniyorum. Durum çok zor. Çatışma bir gün bile durmadı. Düşman her gün hava saldırıları düzenliyor, kara ve deniz üslerinin çeşitli topçu sistemlerini kullanarak ateş açıyor, tanklar, savaş araçları, insan gücü gruplarıyla bize saldırılar gerçekleştiriyor."