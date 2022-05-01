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    • Dünya
    • 01.05.2022 19:49
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    • 01.05.2022 20:17
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    Ukrayna - Rusya savaşında Zelenskiy herkesin merakla beklediği gelişmeyi paylaştı: İlk grup tahliye edildi

    Ukrayna - Rusya savaşında ikinci ay da geride kalırken bölgeden sıcak gelişmeler gelmeye devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun kuşatması altındaki Azovstal fabrikasından yaklaşık 100 kişilik 1’inci grup ayrıldığını duyurdu.

    İlk grup tahliye edildi

    Rus ordusunun kuşatması altındaki Ukrayna'nın Mariupol kentindeki Azovstal fabrikasından tahliyeler başladı.

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Azovstal fabrikasından yaklaşık 100 kişilik 1'inci grubun güvenli bölgeye tahliye edildiğini duyurarak, "Azovstal'dan sivillerin tahliyesi başladı. Yaklaşık 100 kişilik 1'inci grup şimdiden güvenli bölgeye gidiyor. Yarın onlarla Zaporijya'da buluşacağız. Ekibimize minnettarız! Şimdi BM ile birlikte diğer sivillerin tesisten tahliyesi üzerinde çalışıyorlar" dedi.

    Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Azovstal fabrikasındaki toplam 46 sivilin fabrikadan ayrılarak Rus birliklerinin kontrolüne girdiği aktarılmış, "Dün ateşkes rejimi ve insani koridorun açılmasının bir sonucu olarak 2 sivil grup, Azovstal çelik fabrikasının konut alanlarını terk etti. Öğleden sonra 25 yerel sakin ayrıldı. Karanlığın bastırmasıyla birlikte sessizlik rejimini kullanan ikinci gruptaki 21 kişi Bezymennoye yerleşim alanına teslim edildi" ifadeleri kullanılmıştı.

    UKRAYNA SINIRINDAKİ BELGOROD BÖLGESİNDE YANGIN ÇIKTI


        Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde yangın çıktı. Rus ordusuna ait olduğu bilinen askeri üste çıkan yangının ardından Belgorod Bölgesi Valisi Vyacheslav Gladkov sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

        Gladkov, Rus ordusu tesislerinde akşam saatlerinde yangın çıktığını duyurarak, "Borisov, Belgorod ve Yakovlevsky kentlerinin kesiştiği bölgede Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'nın tesislerinden birinin topraklarında yangın çıktı. Mağdurlar ve bölgede oluşan hasar hakkında bilgiler toplanıyor. Tüm operasyonel hizmet birimleri bölgede çalışıyor, güvenliği sağlamak için önlemler alıyor" ifadelerini kullandı.

        Çıkan yangında 1 kişinin de yaralandığını aktaran Gladkov, "Yerel sakinlerden 1 kişinin yaralandığı bilgisi var. Hafif yaralı ve hayati tehlikesi bulunmamakta. Gerekli tüm tıbbi yardımlar sağlanıyor. Yardımcım Konstantin Polezhaev ve Acil Durumlar Bakanlığı Bölge Başkanı Oleg Medvedev olay yerinde bulunuyor" dedi.
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