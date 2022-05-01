SON DAKİKA! ABD Başkanı Joe Biden Rusya Ukrayna savaşını dünyaya yayacak'

BIDEN BAŞLARDA TEMKİNLİYDİ AMA ŞİMDİ...

Yazıda Biden'ın başlarda NATO ve ABD'yi direkt olarak çatışmaya sokmamak için temkinli davrandığı, ancak son dönemde Rusya'ya karşı daha sert bir tavır sergilediği belirtildi.

BIDEN'IN O SÖZLERİ...

Makalede, Biden'ın Ukrayna'ya destek ile "Rus saldırganlığını cezalandırmayı ve gelecekteki çatışma riskini azaltmayı" amaçladığına yönelik sözlerine yer verildi.