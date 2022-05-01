İsveç'te alçak provokasyon! Rasmus Paludan cami önünde Kur'an-ı Kerim yaktı: Olaylar çıktı

Polis, izinsiz olmasına rağmen gösterisine müdahale etmediği Paludan'a koruma sağladı. Karşı göstericilerden 10 kişi Paludan'ın üzerine koşarak provokasyonunu engellemeye çalıştı. Karşı göstericilerin korkan Paludan, aracına atlayarak olay yerinden hızla kaçmaya çalıştı. Bu sırada Paludan'ın aracının üzerine çıkan iki gösterici yere düşerken aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Olay yerinde bulunan yaklaşık 50 polis, göstericileri sakinleştirmeye çalıştı.

Olay sonrası açıklama yapan polis, bir araçta hasar olduğunu, olayın diğer bölgelere sıçramaması için önlem almaya devam ettiklerini söyledi.