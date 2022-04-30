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    • Dünya
    • 30.04.2022 21:02
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    • 30.04.2022 21:03
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    ABD'de hortum faciası! 100'e yakın ev hasar gördü

    ABD'nin Kansas eyaletinde meydana gelen hortum nedeniyle 100'e yakın ev hasar aldı, 6 bin 500 kişi ise elektriksiz kaldı. Biri ağır olmak üzere 3 kişinin yaralandığını belirtti.

    İHA
    ABD’de hortum!

    ABD'nin Kansas eyaletinde meydana gelen hortum, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Eyalette, hortum nedeniyle 100'e yakın ev hasar aldı, 6 bin 500 kişi ise elektriksiz kaldı.

    Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Kansas, Iowa, Missouri ve Nebraska eyaletleri için şiddetli fırtına uyarıları yaptı.

    Andover İtfaiye Şefi Chad Russell bölgede etkili olan hortumun ardından düzenlediği basın toplantısında, Sedgwick County'de 100'e yakın binanın hasar aldığını belirterek, biri ağır olmak üzere 3 kişinin yaralandığını belirtti.

    Russel, bugün bölgede ikinci bir değerlendirmenin yapılacağını söyleyerek, "Dün geceden itibaren başka yaralanma vakasıyla karşılaşmadık. Şuanda binalarda mahsur kalan kimsenin olmadığını biliyoruz" dedi.

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