Zelenskiy'nin sözleri deprem etkisi yarattı! Suikastten böyle kurtulmuş

Zelenski savaş boyunca halkına ve dünyaya seslenerek cesaret verici konuşmalar yapmaya devam etti

İNGİLİZ GAZETECİ 2 HAFTA KİEV'DE YAŞADI

Zelenski, ilk Rus birliklerinin Ukrayna'ya girmesinden bu yana geçen 65 gün içinde işgale verdiği yanıttan, cesaretinden ve halkını motive eden konuşmalarından dolayı büyük övgüler aldı. ABD Kongresi, Dünya Bankası ve Grammy Ödülleri'ne hitap etti; Avrupa ülkelerinin parlamento toplantılarında söz alarak ülkesi için yardım toplamaya çalıştı...

Ancak Time dergisindeki röportajlara göre, kendi ülkesinden kat kat güçlü olan Rusya'nın saldırısı altında geçirdiği zaman, işgalin başlamasından sonraki saatler içinde kolaylıkla sona erebilirdi.

Kiev'deki cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde iki hafta geçiren gazeteci Simon Shuster'a konuşan Zelenski, Rus birliklerinin çatışmanın ilk gününde başkentin hükümet bölgesini ele geçirmeye çalışırken kendisini ve ailesini bulmaya nasıl yaklaştığını anlattı.