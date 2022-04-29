Zelenskiy'nin sözleri deprem etkisi yarattı! Suikastten böyle kurtulmuş

Savaşın ilk günlerinde İngiliz The Times gazetesinin haberine göre, suikast timleri Zelenski'yi öldürmeye çalıştı. İki suikast girişiminin Rus hükümetine yakın olduğu söylenen, paralı askerlerden oluşan Wagner Grubu tarafından düzenlendiği belirtildi. O günlerde Rusların Kiev'e 400 kişilik bir ekip sızdırdığı ve bu kişilerin Zelenskiy'i ve ailesini öldürmek için görevlendirildiği iddiaları dünyayı sarsmıştı.
İşgalin ilk haftalarında kendi çektiği videolarla direniş gösteren halkın arasına karışan Zelenski, yeri açıklanmayan bir sığınakta kalıyordu.
Time dergisine röportaj veren Zelenski, Rus birliklerinin Zelenski ve ailesi içerideyken cumhurbaşkanlığı yerleşkesine saldırmak için iki girişimde bulunduğunu açıkladı. Ukrayna lideri Rus kuvvetlerinin işgalin ilk saatlerinde kendisini yakalamaya ve öldürmeye nasıl yaklaştığını anlattı.
Zelenski savaş boyunca halkına ve dünyaya seslenerek cesaret verici konuşmalar yapmaya devam etti
İNGİLİZ GAZETECİ 2 HAFTA KİEV'DE YAŞADI
Zelenski, ilk Rus birliklerinin Ukrayna'ya girmesinden bu yana geçen 65 gün içinde işgale verdiği yanıttan, cesaretinden ve halkını motive eden konuşmalarından dolayı büyük övgüler aldı. ABD Kongresi, Dünya Bankası ve Grammy Ödülleri'ne hitap etti; Avrupa ülkelerinin parlamento toplantılarında söz alarak ülkesi için yardım toplamaya çalıştı...
Ancak Time dergisindeki röportajlara göre, kendi ülkesinden kat kat güçlü olan Rusya'nın saldırısı altında geçirdiği zaman, işgalin başlamasından sonraki saatler içinde kolaylıkla sona erebilirdi.
Kiev'deki cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde iki hafta geçiren gazeteci Simon Shuster'a konuşan Zelenski, Rus birliklerinin çatışmanın ilk gününde başkentin hükümet bölgesini ele geçirmeye çalışırken kendisini ve ailesini bulmaya nasıl yaklaştığını anlattı.