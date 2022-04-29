Ukrayna Devlet Başkanı Zelenkiy'den Rusya ile müzakerelere ilişkin flaş açıklama: Yüksek riskler var

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Rusya ile Ukrayna arasında 2 aydan uzun süredir devam eden savaşa dair açıklamalarda bulundu.
"YÜKSEK RİSKLER VAR"
Ülkesinin Rusya ile müzakerelerine değinen Zelenskiy, "Herhangi bir görüşmenin tamamen durdurulması konusunda yüksek riskler var. Bu, Rus ordusunun girdiği yerlerdeki sonuçlarla ilgilidir." dedi.
"SİYASİ TİYATRO GÖSTERİSİNDE YER ALMAK İSTEMİYORUZ"
Polonyalı gazetecilere konuşan Zelenskiy İki ülke heyetlerinin çeşitli seviyelerde çevrim içi görüştüğünü belirterek "Biz, tek bir oyuncunun oynadığı siyasi tiyatro gösterisinde yer almak istemiyoruz. Rus tarafı, esir değişiminin olacağını ilk başta teyit ediyor ancak sonradan bu gerçekleşmiyor." diye konuştu.
Zelenskiy, bu sorunların çözülmesi için iki liderin doğrudan görüşmesi gerektiğini vurguladı.