Ukrayna Devlet Başkanı Zelenkiy'den Rusya ile müzakerelere ilişkin flaş açıklama: Yüksek riskler var

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Rusya ile Ukrayna arasında 2 aydan uzun süredir devam eden savaşa dair açıklamalarda bulundu.

"YÜKSEK RİSKLER VAR"

Ülkesinin Rusya ile müzakerelerine değinen Zelenskiy, "Herhangi bir görüşmenin tamamen durdurulması konusunda yüksek riskler var. Bu, Rus ordusunun girdiği yerlerdeki sonuçlarla ilgilidir." dedi.