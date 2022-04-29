Ruslar donanmasını korumak için yunus balıklarını kullanıyor

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, 64'üncü günü geride bıraktı. Ruslar'ın Sivastopol Limanı'ndaki donanmasını korumak için denizaltına yunuslardan oluşan bir filo yerleştirdiği ortaya çıktı. Askeri amaçlarla yetiştirilen yunusların deniz altındaki mayınları tespit ettiği vurgulandı. Uydu görüntülerine göre Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başlangıcında, yani Şubat ayında iki yunus ordusunu üsse taşıdığı anlaşıldı. Bu arada Soğuk Savaş sırasında, hem ABD hem de Sovyetler Birliği yunusları kullandı. Çünkü yunusların yankı bulma yetenekleri vardı. ABD, kendi yunus ve deniz aslanları birliklerini eğitimek için en az 28 milyon dolar harcadı.