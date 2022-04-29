Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Ruslar donanmasını korumak için yunus balıklarını kullanıyor

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, 64’üncü günü geride bıraktı. Ruslar’ın Sivastopol Limanı’ndaki donanmasını korumak için denizaltına yunuslardan oluşan bir filo yerleştirdiği ortaya çıktı. Askeri amaçlarla yetiştirilen yunusların deniz altındaki mayınları tespit ettiği vurgulandı.

    Koruyunus

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, 64'üncü günü geride bıraktı. Ruslar'ın Sivastopol Limanı'ndaki donanmasını korumak için denizaltına yunuslardan oluşan bir filo yerleştirdiği ortaya çıktı. Askeri amaçlarla yetiştirilen yunusların deniz altındaki mayınları tespit ettiği vurgulandı. Uydu görüntülerine göre Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başlangıcında, yani Şubat ayında iki yunus ordusunu üsse taşıdığı anlaşıldı. Bu arada Soğuk Savaş sırasında, hem ABD hem de Sovyetler Birliği yunusları kullandı. Çünkü yunusların yankı bulma yetenekleri vardı. ABD, kendi yunus ve deniz aslanları birliklerini eğitimek için en az 28 milyon dolar harcadı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan’da
    Haberler Dünya Ruslar donanmasını korumak için yunus balıklarını kullanıyor
        SON DAKİKA