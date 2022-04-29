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    • Dünya
    • 29.04.2022 21:40
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    • 29.04.2022 22:52
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    Başkan Erdoğan, Kuveyt Ulusal Meclisi Başkanı Marzuk Ali El-Ganim ile görüştü

    Başkan Erdoğan Suudi Arabistan ziyareti kapsamında Kuveyt Ulusal Meclisi Başkanı Marzuk Ali El-Ganim ile de bir araya geldi. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan El-Ganim, "Erdoğan ile Suudi Arabistan Krallığı ziyareti sırasında Mekke-i Mükerreme'de görüşme şerefine nail oldum. Allah'ım Müslüman saflarını birleştir." ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan, Kuveyt Ulusal Meclisi Başkanı Marzuk Ali El-Ganim ile görüştü

    Başkan Erdoğan Suudi Arabistan ziyareti kapsamında Kuveyt Ulusal Meclisi Başkanı Marzuk Ali El-Ganim ile de bir araya geldi.

    Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan El-Ganim, "Erdoğan ile Suudi Arabistan Krallığı ziyareti sırasında Mekke-i Mükerreme'de görüşme şerefine nail oldum. Allah'ım Müslüman saflarını birleştir." ifadelerini kullandı.

    "ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME ŞEREFİNE NAİL OLDUM"
    Ganim şu açıklamayı yaptı:

    "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Krallığı ziyareti sırasında Mekke-i Mükerreme'de görüşme şerefine nail oldum. Allah'ım Müslüman saflarını birleştir."

    İkili arasındaki samimi diyalog dikkat çekerken Marzouq Al-Ghanim'in Başkan Erdoğan'a yönelik "Reis" ifadesini kullanması dikkat çekti.

    ERDOĞAN'DAN KUVEYT HALKINA SELAM
    Başkan Erdoğan'a dönüş yolculuğu için iyi dileklerde bulunan Al-Ghanim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuveyt halkına gönderdiği selamı ileteceğini söyledi.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN UMRE ZİYARETİ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iki günlük resmi ziyaret için dün Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gelmişti.

    Cidde'de resmi törenle karşılanmasının ardından Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile görüşen Erdoğan daha sonra Mekke'ye geçti.

        Erdoğan, Mekke ziyareti çerçevesinde Kabe'ye geçerek Umre yaptı. Başkan Erdoğan'a Umre sırasında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik etti.

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        Haberler Dünya Başkan Erdoğan, Kuveyt Ulusal Meclisi Başkanı Marzuk Ali El-Ganim ile görüştü
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