Başkan Erdoğan, Kuveyt Ulusal Meclisi Başkanı Marzuk Ali El-Ganim ile görüştü

Başkan Erdoğan Suudi Arabistan ziyareti kapsamında Kuveyt Ulusal Meclisi Başkanı Marzuk Ali El-Ganim ile de bir araya geldi.
Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan El-Ganim, "Erdoğan ile Suudi Arabistan Krallığı ziyareti sırasında Mekke-i Mükerreme'de görüşme şerefine nail oldum. Allah'ım Müslüman saflarını birleştir." ifadelerini kullandı.
"ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME ŞEREFİNE NAİL OLDUM"
Ganim şu açıklamayı yaptı:
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Krallığı ziyareti sırasında Mekke-i Mükerreme'de görüşme şerefine nail oldum. Allah'ım Müslüman saflarını birleştir."
İkili arasındaki samimi diyalog dikkat çekerken Marzouq Al-Ghanim'in Başkan Erdoğan'a yönelik "Reis" ifadesini kullanması dikkat çekti.
ERDOĞAN'DAN KUVEYT HALKINA SELAM
Başkan Erdoğan'a dönüş yolculuğu için iyi dileklerde bulunan Al-Ghanim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuveyt halkına gönderdiği selamı ileteceğini söyledi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN UMRE ZİYARETİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iki günlük resmi ziyaret için dün Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gelmişti.
Cidde'de resmi törenle karşılanmasının ardından Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile görüşen Erdoğan daha sonra Mekke'ye geçti.