Başkan Erdoğan, Kuveyt Ulusal Meclisi Başkanı Marzuk Ali El-Ganim ile görüştü

ERDOĞAN'DAN KUVEYT HALKINA SELAM

Başkan Erdoğan'a dönüş yolculuğu için iyi dileklerde bulunan Al-Ghanim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuveyt halkına gönderdiği selamı ileteceğini söyledi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN UMRE ZİYARETİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iki günlük resmi ziyaret için dün Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gelmişti.

Cidde'de resmi törenle karşılanmasının ardından Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile görüşen Erdoğan daha sonra Mekke'ye geçti.