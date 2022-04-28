Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden: Rus oligarkların mülklerine el koyacağız

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta 64 gün geride kaldı. Çatışmalar devam ederken ABD Başkanı Jo Biden kameralar karşısında geçti.
Rusya'nın enerji üzerinden sürdürdüğü tehditlerin başarılı olmayacağını kaydeden Biden, "Savaş yüzünden gıda fiyatları artıyor. Putin Ukrayna'nın gıda üretimini engellemek istiyor" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı, Rus oligarkların mülklerine el koyacaklarını da açıkladı.
İşte Biden'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:
- Biz Rusyaya saldırmıyoruz, saldırgan olan Rusya. Biz Rusya'nın saldırganlığına karşı Ukrayna'ya destek veriyoruz.
- Savaş yüzünden gıda fiyatları artıyor. Putin Ukrayna'nın gıda üretimini engellemek istiyor.
- Ülke içi üretimimizi artırmayı planlıyoruz.
- Paramız bitti bu yüzden Kongre'den ek ödenek istiyorum.
- Rusya dünya için uzun bir süre güvenilir enerji kaynağıydı. Fikir farklılıklarına rağmen enerji hiç bir zaman kesintiye uğramamıştı. Bu yaşananlar saldırıya sadece silahla engel olamayacağımızı ortaya çıkardı. Rusya'nın AB'yi ve başka ülkeleri enerji ile tehdit etmesine izin vermiyeceğiz.