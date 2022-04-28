Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden: Rus oligarkların mülklerine el koyacağız





- Ülke içi üretimimizi artırmayı planlıyoruz.

- Paramız bitti bu yüzden Kongre'den ek ödenek istiyorum.

- Rusya dünya için uzun bir süre güvenilir enerji kaynağıydı. Fikir farklılıklarına rağmen enerji hiç bir zaman kesintiye uğramamıştı. Bu yaşananlar saldırıya sadece silahla engel olamayacağımızı ortaya çıkardı. Rusya'nın AB'yi ve başka ülkeleri enerji ile tehdit etmesine izin vermiyeceğiz.