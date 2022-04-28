Rusya'dan inanılmaz taktik! 'Yunus askerler' görevde! Su altı saldırılarını korumak için...

ABD'nin analizine göre limandaki gemilerin çoğu denizaltından gelecek potansiyel saldırılarına karşı savunmasız. Peki 'askeri yunuslar' bu gemileri nasıl koruyacak? Oldukça zeki hayvanlar olduğu bilinen yunus balıklarının askeri amaçlar için eğitilmesi aslında yeni bir şey değil.