Rusya'dan inanılmaz taktik! 'Yunus askerler' görevde! Su altı saldırılarını korumak için...

ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü (USNI),Rusya ve Ukrayna için kritik öneme sahip Sivastopol limanındaki deniz üssünün uydu görüntülerini inceledi ve herkesi şaşkına çeviren bir detay ortaya çıktı.
SİVASTOPOL ÜSSÜ'NDELER
Uydu Görüntüleri Moskova'nın özel olarak eğitilmiş yunusları Sivastopol liman üssüne taşığını ortaya koydu. Yapılan analizlere göre 'askeri yunuslar' Rusya'nın karadeniz filosunu muhtemel su altı saldırılarından korumak için bölgeye getirildi.
Rusya'nın Karadeniz'deki en büyük donanma üssü olan Sivastopol, Moskova'nın 2014'te ele geçirdiği Kırım'ın güney ucunda yer aldığı için Rus ordusu için kritik bir öneme sahip.