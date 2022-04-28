Bulgaristan ve Polonya ödemelerini ruble ile yapmayınca Rusya doğalgaz vanasını kapattı

Rus enerji şirketi Gazprom, ödemeleri ruble cinsinden yapmayı reddetmelerinin ardından Polonya ve Bulgaristan'a doğal gaz akışını kesti. İki ülke, kararın sözleşmelere aykırı olduğunu bildirdi. Avrupa Komisyonu, kararı "şantaj aracı" olarak nitelendirdi. Avusturya da ödemeleri euro olarak yapacaklarını bildirdi. Almanya ve diğer AB ülkeleri de ödeme konusunda hala karar veremedi. Enerji krizi yüzünden Hollanda devlet dairelerinde kaloriferlerin iki derece kısılacağı bildirildi. İngiltere bu kararın Rusya'yı uluslararası sahnede, sadece politik olarak değil ekonomik olarak da, daha çok yalnızlaştıracağını söyledi.
VURU2RUS'!
Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, İngiltere ve diğer NATO ülkelerinden Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatlarının, Rusya'ya karşılık verme hakkını doğuracağını açıkladı. "Ukrayna'da kan dökülmesine neden oluyorlar. Anladığım kadarıyla İngiltere de o ülkelerden biri" ifadesini kullandı. İngiliz askeri hedefleri vurabileceklerini açıkladı. Bu arada Kremlin, İngiliz Avam Kamarası'ndan 289 kişiye yaptırım kararı aldı.Putin, Avrupa'ya verdiği doğalgazın parasını ruble olarak istiyor.
PETROL WAR
Amerika, Rus petrolüne bağımlı AB'ye nefes aldırmak istedi. 2 milyon 450 bin varil ABD petrolü taşıyan "Solana" adlı tankeri, Avrupa'ya gönderdi. Süper tankerin İspanya'ya ulaşması, AB ülkelerini sevindirdi. Enerji piyasaları analisti David Veh, "Avrupa ülkelerine ABD baskısı artıyor. Bölgedeki müşteriler Rus petrolüne alternatif aramak zorunda kaldıkça süper tankerler ABD'den Avrupa'ya petrol sevkiyatında giderek daha fazla kullanılacak. AB, Rus petrolüne ambargo uygularsa ABD'den sevkiyat artacak" dedi.
ÖZELLİKLERİ:
350 metre uzunluğunda
60 metre genişliğinde
120 kişi görev yapıyor
60 deniz mili hız yapıyor
Futbol sahası
Basketbol salonu
Sinema salonu
NOTLAR...
Putin, Ukrayna ile diplomatik olarak anlaşmayı umduğunu belirtti.
Ukrayna: Rus ordusu 22 bin 400 asker kaybetti.
Kiev'deki: Rus-Ukrayna dostluk heykeli, belediye tarafından yıkıldı.
İngiltere: Ukrayna'ya hassas güdümlü Brimstone füzeleri göndereceğini duyurdu.
Almanya: Ukrayna'ya Gepard tipi tanklar gönderme kararı aldı.
Dünya bankası: Ukrayna savaşı nedeniyle fiyatlar, 50 yılın en yüksek seviyesine çıktı.