Bulgaristan ve Polonya ödemelerini ruble ile yapmayınca Rusya doğalgaz vanasını kapattı

Rus enerji şirketi Gazprom, ödemeleri ruble cinsinden yapmayı reddetmelerinin ardından Polonya ve Bulgaristan'a doğal gaz akışını kesti. İki ülke, kararın sözleşmelere aykırı olduğunu bildirdi. Avrupa Komisyonu, kararı "şantaj aracı" olarak nitelendirdi. Avusturya da ödemeleri euro olarak yapacaklarını bildirdi. Almanya ve diğer AB ülkeleri de ödeme konusunda hala karar veremedi. Enerji krizi yüzünden Hollanda devlet dairelerinde kaloriferlerin iki derece kısılacağı bildirildi. İngiltere bu kararın Rusya'yı uluslararası sahnede, sadece politik olarak değil ekonomik olarak da, daha çok yalnızlaştıracağını söyledi.