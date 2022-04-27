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    • Dünya
    • 27.04.2022 10:45
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    • 27.04.2022 10:45
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    Uganda'da kalan 400 aslandan 3'ü telef oldu

    Uganda’da bulunan Queen Elizabeth Ulusal Parkı’nın yakınlarında 3 aslanın, bir otelin "elektrik çitine takılarak" telef olduğu iddia edildi. UWA, 2021'de Kovid-19 kısıtlamaları sürecinde kaçak avlanma vakalarının ikiye katlandığını bildirmişti.

    AA
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    Uganda Yaban Hayatı Kurumu (UWA), bir yetişkin dişi aslan ve iki yavrusunun, elektrik tellerinin yanında ölü bulunduğunu açıkladı.

    UWA Sözcüsü Bashir Hangi, aslanların ölümünü, "sadece 400 aslanın kaldığı bir ülkede büyük bir darbe" olarak nitelendirdi.

    Aslanların gerçek ölüm nedeninin henüz belirlenemediğini ancak elektrik çarpmasından şüphelenildiğini aktaran Hangi, "Gerçek ölüm nedenlerini bulmak için ölü aslanlar üzerinde bir otopsi yapılacak ve sonuç hakkında halk bilgilendirilecek." dedi.

    Aslanların, Irungu Oteli'nin elektrikli çitine sıkışıp kalması sonucu öldüğü ileri sürüldü.

    Bu olayla, son bir yılda Queen Elizabeth Ulusal Parkı'nda ölen aslan sayısı 8'e çıktı. Mart 2021'de de 6 aslan zehirlenme şüphesiyle ölü bulunmuştu.

    UWA, 2021'de Kovid-19 kısıtlamaları sürecinde kaçak avlanma vakalarının ikiye katlandığını bildirmişti.

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