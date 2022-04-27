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    Moskova savaş gemisinin batırılmasının ardından küplere binen Putin Rus heyetini barış görüşmelerinden çekti

    Putin, Moskova savaş gemisinin batırılmasının ardından küplere bindi. Rus heyetini barış görüşmelerinden çekti. Lavrov ise “Üçüncü dünya savaşı çıkabilir” dedi.

    Moskova resti

    Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 62. gününde Kremlin'den gelen haber iki ülke arasında barış bekleyen milyonları şoke etti. Moskova kruvazörünün Ukrayna tarafından Neptün füzeleriyle vurularak batırılmasından dolayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gururunun incindiğini, askeri baskıyı ve işgali artırarak genişletme kararı aldığı öğrenildi. Bu yüzden de Rusya'nın barış görüşmelerinden çekildiği kaydedildi. İngiliz Financial Times'a konuşan bir yetkili, "Putin, geminin batmasından sonra anlaşma imzalamanın "utanç verici" olacağını düşünüyor" dedi. Rus Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, doğu-batı gerilimlerinin Soğuk Savaş döneminden daha kötü olduğunu bildirdi. NATO'yu işaret etti. "Nükleer savaş riski artık çok önemli ve küçümsenemez" diyerek 3. Dünya Savaşı çıkabileceğini kaydetti.



    Rusya, Ukrayna'da ayakta hiçbir bina bırakmak istemiyor. Krasne kentine enerji sağlayan merkezlere de bomba yağdırıyor.



    RUSYA GAZI KESTİ
    Rusya, Ruble ile ödemeyi reddeden Avrupa'nın gazını kesmeye başladı. Gazı kesilen ilk ülke Polonya ve ardından Bulgaristan oldu.



        AİLEMİ KATLETTİLER
        İspanya'da villasında kızı Maria ve eşi Natalya'yı bıçakla öldürüp intihar ettiği bildirilen Rus oligark Sergey Protosenya'nın cinayete kurban gittiği iddia edildi. Üniversite öğrencisi oğlu Fedor, "Babam kız kardeşim Maria'yı çok severdi. O onun prensesiydi. Onlara zarar verecek hiçbir şey yapamazdı. Ailem cinayete kurban gitmiş olabilir" dedi.



        Fedor Protosenya: Babam annemi kardeşimi öldürmedi.



        ZİRVE TEKLİFİ
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. "Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerde çok önemli bir eşik olan İstanbul sürecini liderler düzeyine taşıma teklifini" yineledi. Mariupol'de yaralı ve sivillerin tahliyesinin mutlaka sağlanması gerektiğini de belirtti.

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        Haberler Dünya Moskova savaş gemisinin batırılmasının ardından küplere binen Putin Rus heyetini barış görüşmelerinden çekti
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