Moskova savaş gemisinin batırılmasının ardından küplere binen Putin Rus heyetini barış görüşmelerinden çekti

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 62. gününde Kremlin'den gelen haber iki ülke arasında barış bekleyen milyonları şoke etti. Moskova kruvazörünün Ukrayna tarafından Neptün füzeleriyle vurularak batırılmasından dolayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gururunun incindiğini, askeri baskıyı ve işgali artırarak genişletme kararı aldığı öğrenildi. Bu yüzden de Rusya'nın barış görüşmelerinden çekildiği kaydedildi. İngiliz Financial Times'a konuşan bir yetkili, "Putin, geminin batmasından sonra anlaşma imzalamanın "utanç verici" olacağını düşünüyor" dedi. Rus Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, doğu-batı gerilimlerinin Soğuk Savaş döneminden daha kötü olduğunu bildirdi. NATO'yu işaret etti. "Nükleer savaş riski artık çok önemli ve küçümsenemez" diyerek 3. Dünya Savaşı çıkabileceğini kaydetti.