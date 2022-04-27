Büyük zarar! ABD'li uçak üreticisi Boeing değer kaybediyor...

ABD'li uçak üreticisi Boeing zarar etmeye devam ediyor.

Şirket artan maliyetler ile ticari ve savunma programlarındaki gecikmelerin etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde 1,2 milyar dolarlık zarar bildirdi.

Boeing, 2022'nin ocak-mart dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı.

GELİR YÜZDE 8 AZALDI

Buna göre, şirketin geliri ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 azalarak 13,9 milyar dolara geriledi. Boeing 2021'in aynı döneminde 15,2 milyar dolarlık gelir elde etmişti.