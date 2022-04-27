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    • Dünya
    • 27.04.2022 19:14
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    • 27.04.2022 19:29
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    Büyük zarar! ABD'li uçak üreticisi Boeing değer kaybediyor...

    ABD'li uçak üreticisi Boeing zarar etmeye devam ediyor. Boeing, artan maliyetler ile ticari ve savunma programlarındaki gecikmelerin etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde 1,2 milyar dolarlık zarar bildirdi. Şirketin beklenenden kötü gelen bilançosunun ardından şirketin New York borsasında işlem gören hisseleri yüzde 10'un üzerinde değer kaybetti.

    Boeing’den büyük zarar!

    ABD'li uçak üreticisi Boeing zarar etmeye devam ediyor.

    Şirket artan maliyetler ile ticari ve savunma programlarındaki gecikmelerin etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde 1,2 milyar dolarlık zarar bildirdi.

    Boeing, 2022'nin ocak-mart dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı.

    GELİR YÜZDE 8 AZALDI
    Buna göre, şirketin geliri ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 azalarak 13,9 milyar dolara geriledi. Boeing 2021'in aynı döneminde 15,2 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

    Şirket, yılın ilk çeyreğinde artan maliyetler ile ticari ve savunma programlarındaki gecikmelerin etkisiyle 1,2 milyar dolar zarar etti. Firma, geçen yılın ocak-mart döneminde de 561 milyon dolarlık zarar açıklamıştı.

    Boeing'in hisse başına zararı ise bu dönemde 1,53 dolardan 2,75 dolara yükseldi.

    BOEİNG 777-9 UÇAĞININ TESLİMAT GECİKECEK
    Şirketten yapılan açıklamada, ilk Boeing 777-9 uçağının, sertifikasyon zorlukları ve zayıf talep nedeniyle gelecek yıl yerine 2025'te teslim edilmesinin beklendiği belirtildi.

    Açıklamada, bu durumun bu yılın ikinci çeyreğinden başlayarak yaklaşık 1,5 milyar dolarlık maliyetle sonuçlanacağı ve 777-9 uçağının üretimi yeniden başlayana kadar devam edeceği aktarıldı.

    BORSADA DEĞER KAYBI
    Boeing'in beklenenden kötü gelen bilançosunun ardından şirketin New York borsasında işlem gören hisseleri yüzde 10'un üzerinde değer kaybetti.

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