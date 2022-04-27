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    • Dünya
    • 27.04.2022 13:52
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    • 27.04.2022 13:57
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    Avrupa Birliği'nden Twitter'ı satın alan Elon Musk’a uyarı! Kurallara uyulmazsa Avrupa'da yasaklanabilir

    Avrupa Birliği’nin yeni Dijital Hizmetler Yasası’nda önemli rol oynayan Thierry Breton, Twitter’ın belirledikleri yasalara uymak zorunda olduğunu belirtti. Yetkililer, aksi takdirde Elon Musk’ın para cezasına çarptırılacağını ve Twitter’ın Avrupa’da yasaklanabileceğini söyledi. Dijital Hizmetler Yasası, Twitter gibi sosyal ağların dezenformasyon ve askeri propagandayla nasıl başa çıktıklarını yasa düzenleyicilere açıklamasını şart koşuyor. Temelde dezenformasyon ve askeri propagandanın ne olduğu ve nelerin yasaklanması gerektiği Twitter tarafından belirlenemeyecek.

    Kurallara uyulmazsa Avrupa’da yasaklanabilir

    Avrupa İç Pazardan Sorumlu Komisyon Üyesi Thierry Breton, Amerikalı iş adamı Elon Musk'ı sosyal ağ Twitter'ın AB içerik denetleme kurallarına uyması gerektiği konusunda uyardı. Aksi takdirde, sosyal ağ Avrupa'nın büyük bir bölümünde para cezaları ve hatta engelleme ile karşı karşıya kalacak.

    'HERKESE AÇIĞIZ ANCAK KENDİ ŞARTLARIMIZA GÖRE'
    Breton İngiliz yayınına verdiği demeçte, "Herkese açığız, ancak kendi şartlarımıza göre. Elon, sizi memnuniyetle karşılıyoruz, ancak kurallarınız bizim için geçerli olmayacak" dedi. Başka bir deyişle, Twitter'ın yeni sahibine doğrudan AB'de tam bir konuşma özgürlüğü olmadığını söyledi. Musk ise geçtiğimiz gün "ifade özgürlüğünün işleyen bir demokrasinin temeli olduğunu" söylemiş ve Twitter'ı "insanlığın geleceği için hayati önem taşıyan konuların tartışıldığı dijital bir şehir meydanı" olarak nitelendirmişti.

    TÜM TEKNOLOJİ DEVLERİ İÇİN GEÇERLİ
    Dijital Hizmetler Yasası, Twitter gibi sosyal ağların dezenformasyon ve askeri propagandayla nasıl başa çıktıklarını yasa düzenleyicilere açıklamasını şart koşuyor.

        Temelde dezenformasyon ve askeri propagandanın ne olduğu ve nelerin yasaklanması gerektiği Twitter tarafından belirlenemeyecek. Elbette yeni yasa sadece bu sosyal ağ için değil, Facebook ve Google gibi diğer teknoloji devleri için de geçerli.

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        Haberler Dünya Avrupa Birliği'nden Twitter'ı satın alan Elon Musk’a uyarı! Kurallara uyulmazsa Avrupa'da yasaklanabilir
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