Avrupa Birliği'nden Twitter'ı satın alan Elon Musk’a uyarı! Kurallara uyulmazsa Avrupa'da yasaklanabilir

'HERKESE AÇIĞIZ ANCAK KENDİ ŞARTLARIMIZA GÖRE'

Breton İngiliz yayınına verdiği demeçte, "Herkese açığız, ancak kendi şartlarımıza göre. Elon, sizi memnuniyetle karşılıyoruz, ancak kurallarınız bizim için geçerli olmayacak" dedi. Başka bir deyişle, Twitter'ın yeni sahibine doğrudan AB'de tam bir konuşma özgürlüğü olmadığını söyledi. Musk ise geçtiğimiz gün "ifade özgürlüğünün işleyen bir demokrasinin temeli olduğunu" söylemiş ve Twitter'ı "insanlığın geleceği için hayati önem taşıyan konuların tartışıldığı dijital bir şehir meydanı" olarak nitelendirmişti.