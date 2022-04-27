9 kadınla aynı anda evlenmişti! "Cinsel ilişki programı yapacağım"

Brezilya'da geçtiğimiz yıl tek eşliliğe tepki olarak yasal olmayan bir şekilde 9 kadınla evlenerek dünya basınında geniş yer bulan Arthur O Urso, işlerin planlandığı gibi gitmediğini açıkladı.
Tüm partnerleri birlikte olabilmek için adil bir program yapmak zorunda kaldığını ifade eden Arthur, bunun çok stresli olduğunu ve artık cinsel ilişkiyi haz almak için değil de bir zorlukmuş gibi gördüğünü söyledi.
Eşlerinin cinsel açıdan kendisini mutlu etmek için ellerinden geldiğini yaptığını belirten Arthur, buna rağmen yaşadığı stresin kendisini bazen mutsuz ettiğini dile getirdi.