Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 27.04.2022 13:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.04.2022 14:10
    ABONE OL

    9 kadınla aynı anda evlenmişti! "Cinsel ilişki programı yapacağım"

    Brezilya'da 9 kadınla evlenerek dünya basınında gündem olan Arthur O Urso, işlerin yolunda gitmediğini ve tüm partnerleri ile birlikte olabilmek için cinsel ilişki programı yapacağını söyledi. İşte Brezilyalı adamın ilginç hayatı...

    9 kadınla aynı anda evlenmişti: Tek eşliliği protesto etti

    Brezilya'da geçtiğimiz yıl tek eşliliğe tepki olarak yasal olmayan bir şekilde 9 kadınla evlenerek dünya basınında geniş yer bulan Arthur O Urso, işlerin planlandığı gibi gitmediğini açıkladı.

    Tüm partnerleri birlikte olabilmek için adil bir program yapmak zorunda kaldığını ifade eden Arthur, bunun çok stresli olduğunu ve artık cinsel ilişkiyi haz almak için değil de bir zorlukmuş gibi gördüğünü söyledi.

    Eşlerinin cinsel açıdan kendisini mutlu etmek için ellerinden geldiğini yaptığını belirten Arthur, buna rağmen yaşadığı stresin kendisini bazen mutsuz ettiğini dile getirdi.

        Bir diğer problemin ise eşlerinden biri ile ilişkiye girerken diğerlerini düşünmek olduğunu belirten Arthur, cinsel anlamda birbirlerini kıskanmayan eşlerinin aldığı hediyeler konusunda birbirlerini çok kıskandıklarını söyledi.

        Arthur, "Birine bir hediye aldığım zaman diğerleri de aynı ya da daha iyi hediye istiyor" dedi.

        Açıklamalarının devamında Arthur, her ne kadar dokuz kadınla evli olmanın cinsel anlamda kendisini mutlu ettiğini söylese de tek eşli evliliğin de yeterli olabileceğini ifade etti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Meral Akşener prompter bozulunca şekilde şekle girdi!
        Haberler Dünya 9 kadınla aynı anda evlenmişti! "Cinsel ilişki programı yapacağım"
            SON DAKİKA