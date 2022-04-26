Son dakika: Tek seferde Ukrayna'yı yok edebilir! Nükleer başlıklı Satan-2 alarmı! Rusya konuşlandıracak

Roscosmos uzay ajansı başkanı Dmitry Rogozin Satan 2 adı verilen füzelerin Moskova'nın yaklaşık 3 bin kilometre doğusundaki Krasnoyarsk bölgesindeki Sibirya kasabası Uzhur'da konuşlandırılacağını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gözü gibi koruduğu 'Satan 2' füzeleri Rusya'nın başkenti Moskova'dan fırlatıldığında İngiltere'nin başkenti Londra'ya ulaşabilecek menzile de sahip.
ABD SATAN-2'Yİ NASIL DURDURACAK?
İngiliz Express gazetesinde yer alan habere göre, ABD'nin Soğuk Savaş döneminde start verdiği ve yaklaşık 200 milyar dolara mal olan savunma sistemi Rus füzelerini durdurabilir.