Son dakika: Tek seferde Ukrayna'yı yok edebilir! Nükleer başlıklı Satan-2 alarmı! Rusya konuşlandıracak

'ABD'nin 200 milyar dolarlık projesi Putin'in füzelerini yeryüzünden silebilir' başlıklı habere göre, sistem üç ana unsurdan oluşuyor. Kara bazlı önleme füzeleri sistemin en hayati öğelerinden biri. ABD genelinde konuşlandırılmış en az 44 adet kara bazlı önleme füzeleri sistemi olduğu düşünülüyor. ABD füze savunma ajansı, bu sistemin 19 testin 11'inden başarı ile geçtiğini belirtiyor.