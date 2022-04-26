Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna ile müzakere mesajı

Son dakika haberi.... Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile görüşmelerin olumlu yönde sonuç vereceğini umduğunu söyledi.

GUTERRES İLE İKİLİ GÖRÜŞME

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bugün Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna'yı görüştü.

Görüşmenin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonlarına işaret ederek Rusya'nın bu kararı NATO'nun genişleme politikası nedeniyle verdiğini söyledi.

SİVİLLERE İNSANİ YARDIM SAĞLAMAK İÇİN İŞBİRLİĞİ

Lavrov, "BM Genel Sekreteri ile yapılan görüşmelerin ana odak noktası Avrupa'daki, Ukrayna çevresindeki, Luhansk ve Donetsk'deki durumdu. Biz Ukrayna'daki sivil nüfusa yardım sağlama konusunda BM ile işbirliği yapmakla ilgileniyoruz. BM Genel Sekreteri ile Ukrayna'daki sivillere insani yardım sağlanmasında olası bir işbirliğinin güçlendirilmesini görüştük" dedi.



VETO HAKKI BM'NİN DESTEK DİREKLERİNDEN BİRİDİR

BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin veto etme hakkını azaltmaya yönelik sunulan tasarıyı eleştiren Lavrov, "BM Genel Kurulu'na sunulan Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin veto yetkisine ilişkin karar hiçbir şekilde durumu etkilemeyecektir. Veto hakkı hiçbir yere gitmeyecek. Bunu size sorumlu bir kişi olarak söyleyebilirim. Veto hakkı BM'nin destek direklerinden biridir. O olmadan kurum altüst olur" diye konuştu.



DONBASS'TAKİ SAVAŞ BÜYÜK BİR YIKIMA YOL AÇTI

BM Genel Sekreteri Guterres ise yaptığı açıklamada, Lavrov ile oldukça samimi bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade ederek, Ukrayna'da insan hakları ihlalleri yapıldığına ve savaş suçu işlendiğine ilişkin gelen bilgilerden endişe duyduğunu söyledi. Donbass'taki savaşın doğu Ukrayna'da çok sayıda insanın ölmesine ve büyük bir yıkıma yol açtığını belirten Guterres, "Barış ne kadar erken sağlanırsa o kadar iyi olur" dedi.

Guterres, BM ve Moskova'nın Ukrayna'daki savaş hakkında farklı bakış açılarına sahip olmasına rağmen her iki tarafın da eski Sovyet ülkesindeki insanların acılarını en aza indirmek için birlikte çalışabileceğini ifade etti.

GUTERRES, PUTIN İLE GÖRÜŞTÜ

Guterres, bugün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir araya geldi.

BM Genel Sekreteri, Moskova'daki görüşmelerinin ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret edecek.