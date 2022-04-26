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    • Dünya
    • 26.04.2022 15:02
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    • 26.04.2022 15:23
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    Son dakika: BM Genel Sekreteri Guterres ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan önemli açıklamalar

    Son dakika haberleri... BM Genel Sekreteri Guterres ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov soruları yanıtladı. Lavrov, "Rusya'yı yok etmek isteyenler Ukrayna'ya silah yardımı sağlıyor" açıklamasında bulundu.

    Guterres ve Lavrov’dan önemli açıklamalar

    BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'daki savaşın diplomatik olarak sona ermesi için bastırdığı Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile bir araya geldi.

    Görüşmelerin, harap olmuş liman kenti Mariupol için insani yardım koridorlarına odaklanması da bekleniyordu. Görüşme sonrasında yapılan açıklamada Lavrov, Ukrayna'da insani müdahaleyi kolaylaştırmak için BM ve Kızıl Haç ile birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini söyledi.

    Görüşmeleri sırasında kendisinin ve Guterres'in genel olarak BM'nin geleceği ve potansiyel ortaklıklar hakkında konuştuklarını söyledi.

    Son dakika haberleri... BM Genel Sekreteri Guterres ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov soruları yanıtladı.

    Lavrov, "Rusya'yı yok etmek isteyenler Ukrayna'ya silah yardımı sağlıyor. Bu şekilde devam ederse müzakerelerden sonuç alamayacaklar" açıklamasında bulundu.

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    Haberler Dünya Son dakika: BM Genel Sekreteri Guterres ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan önemli açıklamalar
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