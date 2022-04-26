Son dakika: Bakan Akar, Ramstein Hava Üssü’nde! NATO üyesi Savunma Bakanları Ukrayna gündemiyle toplandı





Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da toplantı için Almanya'ya gitti. Akar, Ramstein Türk Kıdemli Subaylığı Milli Destek Ünitesi'ni ziyaret etti. Daha sonra toplantının yapılacağı salona geçen Bakan Akar, toplantı öncesinde bazı mevkidaşları ile ayaküstü sohbet etti.