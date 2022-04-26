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    • Dünya
    • 26.04.2022 13:47
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    • 26.04.2022 13:47
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    Son dakika: Bakan Akar, Ramstein Hava Üssü’nde! NATO üyesi Savunma Bakanları Ukrayna gündemiyle toplandı

    Son dakika haberi... NATO üyesi ülkelerin Savunma Bakanları, Almanya'da bir araya geldi. NATO'nun Ramstein Hava Üssü'nde yapılan toplantıya, 40'tan fazla ülkenin savunma bakanı katılıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da bulunduğu toplantıda, ana gündem Ukrayna.

    NATO Savunma Bakanları Ukrayna gündemiyle toplandı

    Ukrayna'daki savaş, NATO müttefiklerini bu kez Almanya'da buluşturdu "Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı" için müttefik ülkelerin savunma bakanları Almanya'da bir araya geldi.



    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da toplantı için Almanya'ya gitti. Akar, Ramstein Türk Kıdemli Subaylığı Milli Destek Ünitesi'ni ziyaret etti. Daha sonra toplantının yapılacağı salona geçen Bakan Akar, toplantı öncesinde bazı mevkidaşları ile ayaküstü sohbet etti.

    "RUSYA'NIN SALDIRISI SAVUNULAMAZ"
    ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise görüşmelerden önce kısa bir açıklama yaptı.



        Ukrayna'ya destek sağlanması konusunda Kiev'de Zelenskiy ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.



        "Rusya'nın saldırısı savunulamaz, bir temele dayandırılamaz." diyen Austin, Ukrayna'ya desteklerinin süreceğini belirtti.

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